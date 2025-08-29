Οι κληρώσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων έλαβαν «τέλος»! Την αρχή έκανε ο Ολυμπιακός, το απόγευμα της Πέμπτης (28/08), όταν και έμαθε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Champions League.
Σειρά πήραν ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, που έκαναν το 3/3, με τις προκρίσεις τους.
Λίγες ώρες αργότερα, όλες οι ελληνικές ομάδες γνωρίζουν τις ομάδες, που θα αντιμετωπίσουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Οι «πράσινοι» θα παίξουν με Ρόμα, Βικτόρια Πλζεν, Στουρμ Γκρατς και Γκόου Αχέντ Ίγκλς εντός έδρας. Μακριά από το «σπίτι» του θα παίξει με τις Φέγενορντ, Φερεντσβάρος, Γιουνγκ Μπόις και Μάλμε.
Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στην Τούμπα τις Ρεάλ Μπέτις, Μπραν, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Γιουνγκ Μπόις.
Για τις εκτός έδρας υποχρεώσεις θα χρειαστεί να πάει στα γήπεδα των Λιλ, Λυών, Λουντογκόρετς και Θέλτα.
Τελευταία στον «χορό» των κληρώσεων μπήκε η ΑΕΚ. Η «Ένωση» κληρώθηκε με τις Σάμροκ Ρόβερς, Κραϊόβα, Αμπερντίν, Τσέλιε, Φιορεντίνα και Σαμσουνσπόρ.
Με τις πρώτες τρεις αντιπάλους θα παίξει στην OPAP Arena, ενώ με τις υπόλοιπες εκτός έδρας.
Ωστόσο, πότε θα οριστικοποιηθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των ομάδων; Αυτό όλα δείχνουν πως θα γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο (30-31/08), αφού μέχρι την Κυριακή (31/08) όλα θα έχουν γίνει γνωστά.