Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έμαθαν τους αντιπάλους για τη League Phase του Europa και Conference League. Πότε θα γνωρίζουν το πρόγραμμα των αγώνων τους;

Οι κληρώσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων έλαβαν «τέλος»! Την αρχή έκανε ο Ολυμπιακός, το απόγευμα της Πέμπτης (28/08), όταν και έμαθε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Champions League.

Σειρά πήραν ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, που έκαναν το 3/3, με τις προκρίσεις τους.

Λίγες ώρες αργότερα, όλες οι ελληνικές ομάδες γνωρίζουν τις ομάδες, που θα αντιμετωπίσουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οι «πράσινοι» θα παίξουν με Ρόμα, Βικτόρια Πλζεν, Στουρμ Γκρατς και Γκόου Αχέντ Ίγκλς εντός έδρας. Μακριά από το «σπίτι» του θα παίξει με τις Φέγενορντ, Φερεντσβάρος, Γιουνγκ Μπόις και Μάλμε.

Παναθηναϊκός: Οι αντίπαλοί του στη League Phase του Europa League O Παναθηναϊκός έμαθε τις ομάδες, που θα αντιμετωπίσει στη φετινή League Phase του Europa League!

Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στην Τούμπα τις Ρεάλ Μπέτις, Μπραν, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Γιουνγκ Μπόις.

Για τις εκτός έδρας υποχρεώσεις θα χρειαστεί να πάει στα γήπεδα των Λιλ, Λυών, Λουντογκόρετς και Θέλτα.

ΑΕΚ: Οι αντίπαλοί της στη League Phase του Conference League H κλήρωση για τη League Phase του Conference League ολοκληρώθηκε για την ΑΕΚ. Ποιες είναι οι ομάδες, που θα αντιμετωπίσει;

Τελευταία στον «χορό» των κληρώσεων μπήκε η ΑΕΚ. Η «Ένωση» κληρώθηκε με τις Σάμροκ Ρόβερς, Κραϊόβα, Αμπερντίν, Τσέλιε, Φιορεντίνα και Σαμσουνσπόρ.

Με τις πρώτες τρεις αντιπάλους θα παίξει στην OPAP Arena, ενώ με τις υπόλοιπες εκτός έδρας.

ΑΕΚ: Οι αντίπαλοί της στη League Phase του Conference League H κλήρωση για τη League Phase του Conference League ολοκληρώθηκε για την ΑΕΚ. Ποιες είναι οι ομάδες, που θα αντιμετωπίσει;

Ωστόσο, πότε θα οριστικοποιηθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των ομάδων; Αυτό όλα δείχνουν πως θα γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο (30-31/08), αφού μέχρι την Κυριακή (31/08) όλα θα έχουν γίνει γνωστά.