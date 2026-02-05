Γνωστές έγιναν οι αλλαγές του Παναθηναϊκού για την ευρωπαϊκή του λίστα για τη νοκ-άουτ φάση του Europa League!

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στο Europa League και στα Play Offs της διοργάνωσης. Το μόνο που απέμενε, ήταν να φανεί το ποιες θα ήταν οι αλλαγές του Ράφα Μπενίτεθ στην ευρωπαϊκή λίστα.

Όπως έγινε γνωστό, οι «πράσινοι» χρησιμοποιήσαν και τις τρεις, που είχαν στη διάθεσή τους.

Αρχικά, ο Ανδρέας Τεττέη θα είναι «μέσα», ενώ εκτός θα είναι ο Τετέ, που αποχώρησε για την Γκρέμιο. Την ίδια ώρα, «παρών» θα δηλώσει και ο Χάβι Ερνάντεθ, καθώς πήρε τη θέση του Φίλιπ Μλαντένοβιτς.

Η τελευταία αλλαγή ανήκε στον Σαντίνο Αντίνο, με τον Αργεντίνο εξτρέμ να είναι στη λίστα, αφού από αυτή αποτελεί παρελθόν ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι.

Από εκεί και πέρα, δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη δεν θα έχουν οι Μούσα Σισοκό, Παύλος Παντελίδης, Λούκας Τσάβες, αλλά και ο Σωτήρης Κοντούρης, που αποκτήθηκαν τον Γενάρη.

Υπενθυμίζουμε, πως ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στα Play Offs της διοργάνωσης τη Βικτόρια Πλζεν.

Αναλυτικά, η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού:

Τερματοφύλακες: Λαφόν, Κότσαρης.

Αμυντικοί: Καλάμπρια, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Ίνγκασον, Πάλμερ – Μπράουν, Ερνάντεθ.

Μέσοι: Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Σάντσες, Τσέριν.

Επιθετικοί: Ζαρουρί, Τεττέη, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Αντίνο, Πάντοβιτς.