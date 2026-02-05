Γνωστές έγιναν οι αλλαγές του Ολυμπιακού για την ευρωπαϊκή του λίστα για τη νοκ-άουτ φάση του Champions League!

Χωρίς μεγάλες «εκπλήξεις» η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού, για τα νοκ-άουτ του Champions League.

Οι Πειραιώτες προχώρησαν μονάχα σε δύο αλλαγές, καθώς πρόσθεσαν τις μοναδικές τους μεταγραφές που έκαναν στο μεταγραφικό «παζάρι» του Γενάρη.

El Kaabi in the 116th minute to win the Conference League 🏆#UECL | @olympiacosfc pic.twitter.com/UO0ZvM9DWe — UEFA Conference League (@Conf_League) February 5, 2026

Οι Αντρέ Λουίζ και Κλέιτον πήραν τις θέσεις των Ρομάν Γιάρεμτσουκ και Γκαμπριέλ Στρεφέτσα, που αποχώρησαν, για να πάνε σε Λυών και Πάρμα αντίστοιχα.

Την ίδια ώρα, εκτός της Β’ λίστας έμεινε ο Σταύρος Πνευμονίδης, καθώς όλα δείχνουν ότι θα πει «αντίο» με τη μορφή δανεισμού.

Υπενθυμίζουμε, πως ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μπάγερ Λεβερκούζεν στα Play Offs της διοργάνωσης.

Aναλυτικά, η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού:

Τερματοφύλακες: Μπότης, Τζολάκης.

Αμυντικοί: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο.

Μέσοι: Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης.

Επιθετικοί: Ποντένσε, Ταρέμι, Αντρέ Λουίζ, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί, Κλέιτον.