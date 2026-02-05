Γνωστές έγιναν οι αλλαγές της ΑΕΚ για την ευρωπαϊκή της λίστα για τη νοκ-άουτ φάση του Conference League!

Λίγες ώρες πριν το φινάλε της διορίας, η ΑΕΚ έκανε γνωστή τη λίστα της για τη νοκ-άουτ φάση του Conference League!

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, κάθε ομάδα έχει δικαίωμα για τρεις αλλαγές. Ο Μάρκο Νίκολιτς εξέτασε όλα τα δεδομένα και αποφάσισε να βάλει «μέσα» δύο χειμερινές μεταγραφές και έναν νεαρό ποδοσφαιριστή.

Αρχικά, ο Δημήτρης Καλοσκάμης πήρε τη θέση του Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου, ο οποίος μάλιστα αποχώρησε και με δανεισμό.

Βάργκα, ο πρώτος ποδοσφαιριστής στο πρωτάθλημα, που «πληγώνει» την «αεροπορία» του Ολυμπιακού (video) Ο Μπαρνάμπας Βάργκα σκόραρε το «παρθενικό» του γκολ με την ΑΕΚ και «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό, με έναν τρόπο που κανείς άλλος δεν έχει καταφέρει στη Stoiximan Super League!

Την ίδια ώρα, ο Μπαρνάμπας Βάργκα πήρε τη θέση του Φραντζί Πιερό, για μία αλλαγή στην κορυφή της επίθεσης.

Από εκεί και πέρα, διαθέσιμος για τα νοκ-άουτ ματς της «Ένωσης» θα είναι και ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ, ο οποίος αντικατέστησε τον Μάρκο Γκρούγιτς.

Επομένως, εκτός από τους τρεις παίκτες που αναφέρθηκαν χωρίς δικαίωμα συμμετοχής, μέχρι το τέλος της σεζόν στην Ευρώπη θα παραμείνουν οι Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, Γενς Γιόνσον, Ζοάο Μάριο, αλλά και ο Χακίμ Σαχαμπό.

Υπενθυμίζουμε, πως η ΑΕΚ έχει περάσει απευθείας στους «16» της διοργάνωσης και περιμένει μία εκ των Ντρίτα, Τσέλιε, Άλκμααρ ή Νόα.

Ο Χακίμ Σαχαμπό ξεναγήθηκε στην ALLWYN Arena και μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του ΑΕΚ TV.#aekfc #wintertransfers #HakimSahabohttps://t.co/hbXvSdABEF — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) February 2, 2026

Αναλυτικά, η λίστα της ΑΕΚ για τα ματς του Conference League: