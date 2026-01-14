Ματς Κυπέλλου Ελλάδας Betsson για τον Ολυμπιακό απέναντι στον ΠΑΟΚ (14/01, 18:30) και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έρχεται αντιμέτωπος με ένα «δίλημμα».

Τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson επιφύλασσαν μεγάλες «μονομαχίες»!

Η σπουδαιότερη εξ αυτών είναι το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (14/01, 18:30), που θα γίνει στο Γ. Καραϊσκάκης.

«Κλείδωσαν» τα προημιτελικά: Το «μονοπάτι» μέχρι το ΟΑΚΑ & οι σημαντικές ημερομηνίες Γνωστά έγιναν όλα τα ζευγάρια των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Ποια είναι τα πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε;

Μόνο μία από τις δύο ομάδες θα συνεχίσει στη διοργάνωση και όλα θα κριθούν στα 90 λεπτά ή μετά θα έχουμε τη διαδικασία των πέναλτι απευθείας χωρίς παράταση.

Γι’ αυτό και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είναι αντιμέτωπος με ένα μεγάλο «δίλημμα». Θα ακολουθήσει τη «συνήθειά» του ή θα κάνει μία… εξαίρεση.

Το «δίλημμα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Αυτό έχει να κάνει με το ποιος τερματοφύλακας θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Ο Βάσκος τεχνικός έχει δείξει πως τα παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson πάνε αποκλειστικά σε αυτόν που είναι πιο πίσω στην ιεραρχία.

Άλλωστε, μην ξεχνάμε πως πέρυσι ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης έπαιξε σε όλα τα ματς της διοργάνωσης αντί του Κωνσταντή Τζολάκη.

Ωστόσο, ο έμπειρος πορτιέρε απουσιάζει, καθώς είναι τραυματίας. Επομένως, τη θέση αυτή διεκδικεί ο Νικόλας Μπότης.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τού έχει δώσει χρόνο συμμετοχής στη διοργάνωση στα προηγούμενα δύο ματς με Ελλάς Σύρου (03/12, 5-2) και Ηρακλή (17/12, 6-0).

Παρ’ όλα αυτά, προφανώς πλέον μιλάμε για μία πολύ πιο δύσκολη αναμέτρηση, όπου είναι «ανοιχτό» και το ενδεχόμενο της διαδικασίας των πέναλτι.

Με τον Κωνσταντή Τζολάκη, να είναι πολύ «δυνατός» σε αυτόν τον τομέα. Όμως, ο προπονητής του Ολυμπιακού έχει δείξει πως στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson «αλλάζει» τερματοφύλακες. Θα το κάνει ξανά; Μένει να φανεί τις επόμενες ώρες.