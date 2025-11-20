«Πρόβλημα» από το… πουθενά για τον Ολυμπιακό, με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη να βγαίνει από την ευρωπαϊκή λίστα. Γιατί ο Νικόλας Μπότης δεν θα έχει -πρακτικά- θέση «ξένου»;

Και από το… πουθενά ο Ολυμπιακός έχει «πρόβλημα». Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης τραυματίστηκε στη γάμπα και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 3-4 εβδομάδες.

Γεγονός, που θα φέρει και αλλαγές στη λίστα της UEFA για τους «ερυθρολεύκους». Ο 36χρονος τερματοφύλακας θα απουσιάσει από το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης (26/11, 22:00) και θα κάνει αγώνα δρόμου για την αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι (09/12, 17:30).

Επομένως, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κοιτάξει τις εναλλακτικές του. Φυσικά, υπάρχει πάντα ο Κωνσταντής Τζολάκης. Από πίσω του είναι οι νεαροί, Αλέξανδρος Έξαρχος και Γιώργος Κουράκλης, που είναι δηλωμένοι στη λίστα Β’ της UEFA.

Ολυμπιακός: Η ευρωπαϊκή λίστα του για τη League Phase του Champions League Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τους ποδοσφαιριστές, που θα έχει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη League Phase του Champions League!

Όμως, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο τερματοφύλακες στη λίστα Α’! Ποιος θα δώσει τη λύση; Ο Νικόλας Μπότης.

Ο 21χρονος τερματοφύλακας είχει μείνει εκτός, καθώς πιάνει θέση «ξένου». Αυτό συμβαίνει, καθώς έφυγε από την Ελλάδα, πριν ολοκληρώσει τα απαιτούμενα χρόνια ώστε να είναι: association-trained players.

Δηλαδή, ένας ποδοσφαιριστής θα πρέπει να έχει περάσει τρεις σεζόν (όχι συνεχόμενες) ή 36 μήνες (όχι συνεχόμενους) από την ηλικία των 15 ως εκείνη των 21 ετών σε μία ομάδα της Ομοσπονδίας που ανήκει το κλαμπ που δηλώνει τη λίστα.

Τι δείχνουν οι δοκιμές του Μεντιλίμπαρ στη θέση του τερματοφύλακα Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει να καταλήξει σε μία απόφαση, πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων του Ολυμπιακού.

Γεγονός, που ισχύει στην περίπτωση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη. Άρα, ο Ολυμπιακός θα έχει ουσιαστικά 18 «ξένους», από τους 17 που θα πρέπει.

Πώς θα γίνει αυτό; Χάρη σε ένα «παραθυράκι», που έχει η UEFA.

𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐚𝐭 𝐡𝐨𝐦𝐞, 𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐭𝐨 𝐛𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 🏟️❤️ See you this Saturday! 👊🏻 pic.twitter.com/PTG0kaQMes — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 20, 2025

Η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία είναι πιο «ελαστική» στους τερματοφύλακες. Σε περίπτωση, που υπάρξει τραυματισμός επιτρέπει σε κάθε ομάδα να προσθέσει στη λίστα της ακόμα και κάποιον που είναι «ξένος».

Άρα, οι «ερυθρόλευκοι» θα επωφεληθούν από αυτήν την κατάσταση, ώστε να συμπληρώσουν τον απαραίτητο αριθμό τερματοφυλάκων τους για τη λίστα Α’.

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο κανονισμός της UEFA:

«Μακροχρόνιος τραυματισμός ή ασθένεια τερματοφύλακα: Ο εν λόγω σύλλογος μπορεί να αντικαταστήσει προσωρινά τον εν λόγω τερματοφύλακα και να εγγράψει έναν νέο τερματοφύλακα ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της σεζόν. Ο σύλλογος πρέπει να ολοκληρώσει την επίσημη εγγραφή του Καταλόγου Α με τον αντικαταστάτη τερματοφύλακα. Ένας τραυματισμός ή ασθένεια ενός τερματοφύλακα θεωρείται μακροχρόνιος εάν διαρκεί τουλάχιστον 30 ημέρες από την ημέρα που συνέβη ο τραυματισμός ή η ασθένεια Εάν ο τερματοφύλακας αναρρώσει πριν από το τέλος αυτής της περιόδου 30 ημερών, ο παίκτης εξακολουθεί να μην είναι επιλέξιμος για συμμετοχή σε καμία διοργάνωση συλλόγων της UEFA, μέχρι το τέλος αυτής της περιόδου. Ο νέος τερματοφύλακας δεν χρειάζεται να έχει εκπαιδευτεί τοπικά, ακόμη και αν ο αντικατασταθείς τερματοφύλακας είχε».