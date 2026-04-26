Ο ΟΦΗ πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και ο Χρήστος Κόντης «μπήκε» μέσα σε ένα πολύ «κλειστό» κλαμπ!

Ο ΟΦΗ ζει μοναδικές στιγμές! Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson τού ανήκει και την επόμενη σεζόν θα είναι σίγουρα σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Στον τελικό του Πανθεσσαλικού μπόρεσε να κερδίσει τον ΠΑΟΚ (25/04, 2-3 παρ.) στην παράταση και κέρδισε το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας του και το πρώτο μετά το 1987!

Την ίδια ώρα, και ο Χρήστος Κόντης κατάφερε να πάρει τον δεύτερο τίτλο της προπονητικής του καριέρας! Η αρχή είχε γίνει πριν από δύο χρόνια, όταν ως υπηρεσιακός είχε κερδίσει και πάλι το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Όμως, με μία μεγάλη διαφορά, αφού τότε ήταν στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ο Χρήστος Κόντης έχει τίτλο στον θεσμό, με δύο διαφορετικές ομάδες. Ένα φαινόμενο που μόνο συχνά δεν συναντάμε!

Πριν τον Κόντη, ποιοι τα είχαν καταφέρει;

Για να βρούμε τον πρώτο, που είχε κάνει κάτι ανάλογο, θα πρέπει να γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω.

Ο Θεμιστοκλής Ασδέρης στο μακρινό 1931-32 ήταν ο προπονητής, που κατέκτησε τον πρώτο τίτλο στην ιστορία της ΑΕΚ! Κι αυτό, γιατί κέρδισε στον τελικό του Κυπέλλου τον Άρη με 5-3.

Τη σεζόν 1946-47 κατέκτησε ακόμα ένα τρόπαιο, όμως, αυτήν τη φορά βρισκόταν στον πάγκο του Ολυμπιακού!

Μετέπειτα είχαμε τον Λάκη Πετρόπουλο. Ο Έλληνας προπονητής, που έχει αφήσει το «στίγμα» του στο ποδόσφαιρο της χώρας μας, είχε κατακτήσει τρία Κύπελλα.

Το πρώτο είχε έρθει το 1969 με τον Παναθηναϊκό. Σε έναν τελικό που έληξε στο 1-1 κόντρα στον Ολυμπιακό και κρίθηκε με κλήρωση, αφού ακόμα δεν υπήρχε η διαδικασία των πέναλτι.

Έπειτα από τέσσερα χρόνια έφτασε ξανά στην κατάκτηση του τίτλου, αλλά αυτήν τη φορά με τους Πειραιώτες, για να πάρει ακόμα ένα τρόπαιο το 1982 με τον Παναθηναϊκό.

Οι πρώτοι τίτλοι του ΠΑΟΚ στη διοργάνωση είχαν την «υπογραφή» του Λες Σάνον, με τον Άγγλο τεχνικό να κατακτάει το Κύπελλο το 1972 και το 1974!

Παρ’ όλα αυτά, και το 1976 τον βρήκε κυπελλούχο, αλλά στον πάγκο του Ηρακλή! Για το πρώτο και τελευταίο τρόπαιο του «Γηραιού».

Δύο Κύπελλα Ελλάδας είχε στο «παλμαρέ» του και ο Κάζιμιρ Γκόρσκι, αφού το 1977 το πήρε με τον Παναθηναϊκό, ενώ το 1981 με τον Ολυμπιακό!

Τελευταίο στην λίστα, αφήσαμε σκόπιμα τον μοναδικό προπονητή που έχει κερδίσει τον θεσμό με τρεις διαφορετικές ομάδες. Ποιος είναι αυτός;

Μα φυσικά, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς που μετράει έναν τίτλο με την ΑΕΚ (1996), δύο με τον Ολυμπιακό (1999, 2005) και ένα με τον ΠΑΟΚ (2001).

🔻 2014/15 season – OFI Crete were relegated to amateur status, they withdrew from professional competitions due to serious financial issues



🏆 2025/26 season – OFI Crete win Greek Cup and secure first trophy in 39 years



FOOTBALL IS INCREDIBLE. 🇬🇷🏆🤯 pic.twitter.com/hu3AP0CbZI — EuroFoot (@eurofootcom) April 25, 2026

Οι προπονητές με Κύπελλο Ελλάδας, με τουλάχιστον δύο διαφορετικές ομάδες:

Θεμιστοκλής Ασδέρης: ΑΕΚ, Ολυμπιακός

Λάκης Πετρόπουλος: Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός

Λες Σάνον: ΠΑΟΚ, Ηρακλής

Κάζιμιρ Γκόρσκι: Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός

Ντούσαν Μπάγεβιτς: ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός

Χρήστος Κόντης: Παναθηναϊκός, ΟΦΗ