Όταν γίνεται τελικός Κυπέλλου στο Πανθεσσαλικό θα πρέπει να «χαίρεται» η ομάδα που δεν το έχει κατακτήσει εκεί, αφού ο ΟΦΗ συνέχισε την «παράδοση»!

Και το Κύπελλο Ελλάδας Betsson κατέληξε στα χέρια του ΟΦΗ! Οι Κρητικοί κέρδισαν στην παράταση τον ΠΑΟΚ (25/04, 2-3 παρ.) και πήραν το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας τους!

Σε μία βραδιά που δύσκολα θα ξεχαστεί, αφού η ομάδα του Χρήστου Κόντη είχε να καταφέρει κάτι ανάλογο από το 1987.

Την ίδια ώρα, η επικράτηση του ΟΦΗ συνέχισε και μία «παράδοση» που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στο Πανθεσσαλικό.

Τι ακριβώς εννοούμε; Αυτή ήταν η έκτη φορά που είχαμε τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο γήπεδο του Βόλου!

Και έχει δημιουργηθεί μία «παράδοση», αφού οι νικητές είναι έξι διαφορετικές, αφού καμία ομάδα δεν έχει πάρει δύο τρόπαια σε εκείνα τα ματς.

Η αρχή έγινε το 2007, με την ΑΕΛ να κερδίζει τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα ήταν μέχρι πρότινος η τελευταία επαρχιακή ομάδα που είχε πάρει τον τίτλο.

Έπειτα από 10 χρόνια ήρθε ξανά ένας τελικός στο Πανθεσσαλικό. Αυτή τη φορά, ήταν η σειρά του ΠΑΟΚ να κερδίσει την ΑΕΚ και να κατακτήσει τη διοργάνωση.

Το 2020 ο Ολυμπιακός έγινε η τρίτη ομάδα που παίρνει το Κύπελλο Ελλάδας στο γήπεδο της Μεσσηνίας, κερδίζοντας στον τελικό την ΑΕΚ.

Το 2023 η «Ένωση» άφησε πίσω της τις δύο χρονιές που δεν μπόρεσε να επικρατήσει στον τίτλο και «έκλεισε» με νταμπλ τη σεζόν, αφού κέρδισε τον ΠΑΟΚ.

Την αμέσως επόμενη αγωνιστική χρονιά ήρθε η σειρά του Παναθηναϊκού να κατακτήσει το τρόπαιο στο Πανθεσσαλικό!

Μέχρι να έρθει ο ΟΦΗ και να κάνει το 6/6 με διαφορετικές ομάδες στο γήπεδο του Βόλου.

🔻 2014/15 season – OFI Crete were relegated to amateur status, they withdrew from professional competitions due to serious financial issues



🏆 2025/26 season – OFI Crete win Greek Cup and secure first trophy in 39 years



FOOTBALL IS INCREDIBLE. 🇬🇷🏆🤯 pic.twitter.com/hu3AP0CbZI — EuroFoot (@eurofootcom) April 25, 2026

Οι τελικοί στο Πανθεσσαλικό:

2007: Παναθηναϊκός – ΑΕΛ 1-2

2017: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 2-1

2020: ΑΕΚ – Ολυμπιακός 0-1

2023: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 2-0

2024: Παναθηναϊκός – Άρης 1-0

2026: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 2-3 (παρ.)