Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, «έκλεισε» εισιτήριο για την Ευρώπη και βάζει αρκετά χρήματα στα ταμεία του!

Ο ΟΦΗ βιώνει μία από τις σημαντικότερες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας του. Κατάφερε να κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, επικρατώντας του ΠΑΟΚ (25/04, 2-3 παρ.) στην παράταση!

Η επιτυχία αυτή δεν σηματοδοτεί μόνο την προσθήκη ενός τροπαίου στη συλλογή της ομάδας της Κρήτης. Κι αυτό, γιατί επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ύστερα από αρκετά χρόνια απουσίας.

Με την κατάκτηση του τίτλου, ο ΟΦΗ εξασφάλισε αυτόματα τη συμμετοχή του στα προκριματικά του Europa League. Μάλιστα, παράλληλα εγγυημένη παρουσία στη League Phase μίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Πιο συγκεκριμένα, οι Κρητικοί θα είναι στα Play Offs του Europa League και, εφόσον πάρουν την πρόκριση, θα είναι στη βασική φάση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αν όμως δεν περάσει το εμπόδιο των Play Offs, τότε θα συνεχίσει στη League Phase του Conference League.

Η επιτυχία αυτή δεν προσφέρει μόνο αγωνιστικό κύρος, αλλά και σημαντική οικονομική ενίσχυση. Σε περίπτωση συμμετοχής στο Conference League, τα ελάχιστα έσοδα του ΟΦΗ υπολογίζονται στα 3,17 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα προστεθούν ακόμη 175 χιλιάδες ευρώ από τη συμμετοχή στα Play Offs, μαζί με επιπλέον ποσά από το σύστημα κατανομής value pillar.

Αντίστοιχα, αν προκριθεί στη League Phase του Europa League, τα εγγυημένα έσοδα αυξάνονται στα 4,31 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα πρόσθετα οικονομικά οφέλη που μπορεί να προκύψουν στη συνέχεια.