Γνωστά έγιναν όλα τα ζευγάρια των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Ποια είναι τα πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε;

Τα Play Offs του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson έλαβαν τέλος. Οι Ολυμπιακός, Λεβαδειακός, Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ περίμεναν τους αντιπάλους τους στα προημιτελικά. και τους έμαθαν.

Ο Άρης που «προσπέρασε» με δύο γκολ το εμπόδιο του Παναιτωλικού (06/01, 2-0) θα βρει απέναντί του τους «πράσινους».

O Άρης «έσπασε» την «κατάρα» της νέας χρονιάς, μετά το 2020! (video) Ο Άρης μπήκε με το… δεξί στη νέα χρονιά. Σε ένα γεγονός, που τα τελευταία χρόνια είναι η αλήθεια δεν μας είχε «συνηθίσει»!

Η «Ένωση» θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ που μπόρεσε να κερδίσει τον Asteras AKTOR (07/01, 2-0) στην Κρήτη. Την ίδια ώρα, ο Λεβαδειακός θα φιλοξενήσει την Κηφισιά, αφού κέρδισε στην έδρα του Βόλου (06/01, 0-1).

Ωστόσο, το ματς που «ξεχωρίζει» στην επόμενη φάση είναι το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, με τους Θεσσαλονικείς να χρειάζονται τη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στον Ατρόμητο (06/01, 1-1, 5-4 πεν.).

Να υπενθυμίσουμε, πως όλοι οι αγώνες των προημιτελικών είναι μονοί, ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας έχουμε απευθείας πέναλτι. Όλα τα ματς θα διεξαχθούν σε μία μέρα, καθώς αυτό θα γίνει την επερχόμενη Τετάρτη (14/01).

Στα ημιτελικά, θα επιστρέψουμε στο «συνηθισμένο» σύστημα, καθώς θα έχουμε διπλούς αγώνες και σε αν δεν υπάρξει «νικητής» στα 180 λεπτά θα έχουμε παράταση και πέναλτι.

Οι πρώτες αναμετρήσεις θα γίνουν στις 3-4-5 Φλεβάρη, ενώ oι ρεβάνς θα είναι μία εβδομάδα αργότερα. Από εκεί και πέρα ο μεγάλος τελικός έχει γίνει γνωστό πως θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου.

Το «μονοπάτι» μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson:

Προημιτελικοί: (14/01)

(15:00) Λεβαδειακός – Κηφισιά

(17:00) ΑΕΚ – ΟΦΗ

(18:30) Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

(20:00) Παναθηναϊκός – Άρης

Ημιτελικοί:

Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ VS Παναθηναϊκός ή Άρης

Λεβαδειακός ή Κηφισιά VS ΑΕΚ ή ΟΦΗ

Τελικός: (25 Απριλίου)

Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ ή Παναθηναϊκός/Άρης VS Λεβαδειακός/Κηφισιά ή ΑΕΚ/ΟΦΗ