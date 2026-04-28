Ο Χρήστος Κόντης έστειλε ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα, μέσω των social media, μερικές ημέρες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ.

Ο Χρήστος Κόντης και ο ΟΦΗ έζησαν μια βραδιά, που δύσκολα θα ξεχάσουν στο κοντινό μέλλον.

Οι Κρητικοί κατέκτησαν στο Πανθεσσαλικό στάδιο το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και όσα ακολούθησαν είναι βγαλμένα από… παραμύθι!

Το Ηράκλειο πήρε… φωτιά τη Δευτέρα (27/04), στη γιορτή που είχε στηθεί στους δρόμους και στο Δημαρχείο, ώστε να αποθεωθούν οι ήρωες της ομάδας!

Ο Έλληνας τεχνικός, λοιπόν, θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα για την κατάκτηση του Κυπέλλου, με ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram.

Ο Χρήστος Κόντης στους Betarades: «Το πίστευα πάρα πολύ, αφιερωμένο σε όλον τον κόσμο του ΟΦΗ» (video) Ο πανευτυχής και πάντα χαμογελαστός Χρήστος Κόντης μίλησε στους Betarades για το ιστορικό Κύπελλο που κατέκτησε με τον ΟΦΗ, τονίζοντας πως πίστευε στο τρόπαιο, ακόμα και μετά την ισοφάριση του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Χρήστος Κόντης:

«Αυτό το συναίσθημα δεν περιγράφεται εύκολα. Λίγες μέρες πριν τον τελικό το είπα γιατί το πίστευα. Όχι από ενθουσιασμό της στιγμής, αλλά γιατί έβλεπα καθημερινά τι κάνει αυτή η ομάδα. Αυτή η ομάδα δούλεψε πολύ.

Πέρασε δύσκολες στιγμές, πίεση, αμφισβήτηση. Κράτησε χαρακτήρα και έμεινε ενωμένη μέχρι το τέλος, χωρίς να χάσει τον στόχο της. Και κατάφερε κάτι ακόμα μεγαλύτερο… να βάλει στο πλάνο έναν στόχο που δεν υπήρχε καν στο πίσω μέρος του μυαλού — τον τελικό Κυπέλλου.

Φτάνοντας εκεί, τα παιδιά έδειξαν τι σημαίνει να παίζεις για κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό σου. Με καθαρό μυαλό, ένταση και πίστη μέχρι το τελευταίο λεπτό. Είμαι περήφανος για αυτούς. Για τη νοοτροπία τους, τη συνέπειά τους και τον τρόπο που στάθηκαν σε όλη τη διαδρομή.

Ευχαριστώ την Κρήτη, τον πρόεδρό μας κ. Μπούση για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη, τους συνεργάτες μου και το team μου που ήταν μαζί μου από την αρχή, και τους φιλάθλους που είναι πάντα ο δωδέκατος παίκτης μας. Και πάνω απ’ όλα, τους παίκτες μου.

Γιατί αυτοί έκαναν όλους τους στόχους πραγματικότητα. Ευχαριστώ απο καρδιάς».