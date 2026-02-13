Το τρόπαιο στο τελικό για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson δεν είναι το μόνο κίνητρο για τον ΟΦΗ, απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ θα τεθούν αντιμέτωποι στον τελικό του Κύπελλο Ελλάδας Betsson, σε μια ιστορική πρώτη συνάντηση των δύο συλλόγων στη συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε το εισιτήριο με δύο νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκός, ενώ οι Κρητικοί άφησαν εκτός τον Λεβαδειακός, αποσπώντας ισοπαλία στο Παγκρήτιο και επικρατώντας στη Λιβαδειά. Έτσι, το μεγάλο ραντεβού ορίστηκε για τις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με έπαθλο το τρόπαιο.

Για τον ΟΦΗ, η φετινή σεζόν ανοίγει μια σπουδαία προοπτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με την Ελλάδα να έχει βελτιώσει τη θέση της στη βαθμολογία της UEFA και να πλησιάζει τη 10η θέση, ο Κυπελλούχος αποκτά σημαντικό προβάδισμα για δυναμική παρουσία στην Ευρώπη.

Σε αντίθεση με πέρυσι, όταν οι «ασπρόμαυροι» θα έπρεπε να περάσουν δύο προκριματικούς γύρους για να μπουν στη League Phase είτε του UEFA Europa League είτε του UEFA Europa Conference League, φέτος η κατάκτηση του τροπαίου εξασφαλίζει ευρωπαϊκή συμμετοχή από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως τον Ιανουάριο του 2027.

Συγκεκριμένα, αν ο ΟΦΗ επικρατήσει του ΠΑΟΚ, η ομάδα του Χρήστος Κόντης θα βρεθεί απευθείας στα playoffs του Europa League. Σε περίπτωση αποκλεισμού εκεί, θα μεταφερθεί αυτόματα στη League Phase του Conference League.

Αυτό μεταφράζεται σε εγγυημένα έσοδα τουλάχιστον 7 εκατομμυρίων ευρώ, ανεξάρτητα από το ποια διοργάνωση θα συμμετάσχει, με προοπτική αύξησης ανάλογα με την πορεία της ομάδας. Γι’ αυτό και πέρα από τη σημασία της δεύτερης συνεχόμενης παρουσίας σε τελικό, το διακύβευμα για τον ΟΦΗ και τους παίκτες του Κόντη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.