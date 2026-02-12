ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα διεκδικήσουν το φετινό Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Πότε και σε ποιο γήπεδο θα διεξαχθεί ο τελικός;

Οι φιναλίστ του φετινού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson έγιναν γνωστοί, αφού ΠΑΟΚ και ΟΦΗ «κλείδωσαν» τη θέση τους στον μεγάλο τελικό.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» απέκλεισε στην ημιτελική φάση τον Παναθηναϊκό, επικρατώντας και στα δύο παιχνίδια.

Πρώτα, κέρδισε στη Λεωφόρο με 1-0, χάρη στο εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γιακουμάκη, ενώ στην Τούμπα ο ίδιος παίκτης άνοιξε το σκορ, για να γράψει έπειτα το τελικό 2-0 ο Χατσίδης.

Από την άλλη πλευρά, ο ΟΦΗ έκανε ένα σπουδαίο «διπλό» στη Λιβαδειά, έπειτα από την ισοπαλία στην Κρήτη και έτσι, θα βρεθεί στον τελικό για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Ο Λαμπρόπουλος ήταν ο «χρυσός» σκόρερ των Κρητικών, αφού με τη δική του κεφαλιά από το πρώτο ημίχρονο, διαμορφώθηκε το τελικό 0-1.

Κάπως έτσι, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα βρεθούν στο Πανθεσσαλικό στάδιο στις 25 Απριλίου, για να διεκδικήσουν το πολυπόθητο τρόπαιο.