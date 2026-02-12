Οι φιναλίστ του φετινού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson έγιναν γνωστοί, αφού ΠΑΟΚ και ΟΦΗ «κλείδωσαν» τη θέση τους στον μεγάλο τελικό.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» απέκλεισε στην ημιτελική φάση τον Παναθηναϊκό, επικρατώντας και στα δύο παιχνίδια.

Πρώτα, κέρδισε στη Λεωφόρο με 1-0, χάρη στο εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γιακουμάκη, ενώ στην Τούμπα ο ίδιος παίκτης άνοιξε το σκορ, για να γράψει έπειτα το τελικό 2-0 ο Χατσίδης.

Ο κοινός παρονομαστής των φετινών γκολ του ΠΑΟΚ, κόντρα στον Παναθηναϊκό

ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Χατσίδης Ζαφείρης Γιακουμάκης

Τα γκολ του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό, τη φετινή σεζόν, παρουσιάζουν ένα κοινό στοιχείο.

ole.gr

Από την άλλη πλευρά, ο ΟΦΗ έκανε ένα σπουδαίο «διπλό» στη Λιβαδειά, έπειτα από την ισοπαλία στην Κρήτη και έτσι, θα βρεθεί στον τελικό για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Ο Λαμπρόπουλος ήταν ο «χρυσός» σκόρερ των Κρητικών, αφού με τη δική του κεφαλιά από το πρώτο ημίχρονο, διαμορφώθηκε το τελικό 0-1.

Το ακραίο 100% του ΟΦΗ και το «στοπ» στον Λεβαδειακό, μετά από 150 ημέρες! (video)

ΟΦΗ Λεβαδειακός Κύπελλο Ελλάδας

Ο ΟΦΗ θριάμβευσε απέναντι στον Λεβαδειακό, πέρασε για δεύτερη σερί φορά σε τελικό Κυπέλλου και έβαλε «στοπ» σε ένα σερί, που κράτησε 150 ημέρες!

ole.gr

Κάπως έτσι, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα βρεθούν στο Πανθεσσαλικό στάδιο στις 25 Απριλίου, για να διεκδικήσουν το πολυπόθητο τρόπαιο.