Το ζευγάρι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson «κλείδωσε», με τον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ να μας «γυρνούν» στο 2003!

Οδεύουμε ολοένα και πιο κοντά στο «τέλος» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Οι δύο «μονομάχοι» έχουν πάρει τη θέση τους και περιμένουν για τον τελικό της 25ης Απριλίου.

Η αρχή έγινε με τον ΟΦΗ, που αν και έμεινε με 10 παίκτες μπόρεσε να κερδίσει τον Λεβαδειακό (11/02, 0-1) στη Βοιωτία.

Στη συνέχεια ακολούθησε ο ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς «ντούμπλαραν» τις νίκες τους απέναντι στον Παναθηναϊκό και επέστρεψαν στο «μεγάλο ραντεβού», έπειτα από τρία χρόνια.

Οι δύο ομάδες, για πρώτη φορά στην ιστορία τους θα συναντηθούν στον τελικό του θεσμού. Σε ένα ζευγάρι, που μας «γύρισε» αρκετά χρόνια πίσω στον χρόνο. Ποιος είναι ο λόγος;

H Aθήνα απουσιάζει, μετά από πολλά χρόνια

Η απουσίας της Αθήνας! Κι όμως, είχαμε πάρα πολλές σεζόν να δούμε, έναν τελικό χωρίς μία ομάδα, που έχει έδρα στην Αθήνα. Για την ακρίβεια, θα πρέπει να πάμε στο μακρινό 2003! Τότε, είχαμε ένα ντέρμπι στο φινάλε της διοργάνωσης.

ΠΑΟΚ και Άρης είχαν κάνει το «μπαμ» και αναμετρήθηκαν μεταξύ τους, με στόχο να σηκώσουν το βαρύτιμο τρόπαιο.

Η αναμέτρηση είχε διεξαχθεί στην Τούμπα, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να χαμογελάει στο τέλος, χάρη στο γκολ του Γιώργου Χ. Γεωργιάδη!

Από τότε, ουδέποτε είχαμε δει ένα «μεγάλο ραντεβού», με την απουσία δύο ομάδων από την Αθήνα. Ωστόσο, τα χρόνια πέρασαν, πολλά έχουν αλλάξει από τότε, αλλά μία παρόμοια συνθήκη φωνάζει ξανά «παρών»!

Ακόμα και αν πέρασαν 23 ολόκληρα χρόνια. Με τον ΟΦΗ να «κυνηγάει» για δεύτερη συνεχόμενη φορά το τρόπαιο, ενώ τον ΠΑΟΚ το πέμπτο του τα τελευταία 10 χρόνια.

Σε έναν τελικό, που η Αθήνα θα έχει απουσία, αλλά πρέπει να θεωρούμε δεδομένο, πως θα έχουμε μία «μονομαχία», που θα μας κρατήσει σε αγωνία.

Το ποια ομάδα θα κατακτήσει στο τέλος το Κύπελλο Ελλάδας Betsson; Απομένουν, μονάχα λίγες εβδομάδες, για να το γνωρίζουμε.