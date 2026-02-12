Η αποστολή του ΟΦΗ έφτασε στην Κρήτη και στο αεροδρόμιο επικράτησε… πανικός!

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στην Κρήτη, κατά την υποδοχή της αποστολής του ΟΦΗ, έπειτα από την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson!

Οι Κρητικοί επικράτησαν στην έδρα του Λεβαδειακού με 1-0 (11/02), παρά το γεγονός ότι έμειναν με παίκτη λιγότερο από το 34ο λεπτό της αναμέτρησης, ωστόσο χάρη στο γκολ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, ήταν εκείνοι που πήραν το «χρυσό» εισιτήριο.

Όπως είναι λογικό, κατά την άφιξη της αποστολής στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», υπήρξε υποδοχή και αποθέωσε για τους παίκτες του ΟΦΗ, αλλά και για τον Χρήστο Κόντη.

Μάλιστα, ο προπονητής της κρητικής ομάδας βρέθηκε στα χέρια των φιλάθλων, ακούγοντας το όνομά του ρυθμικά από τα χείλη τους!

Δείτε βίντεο: