Πώς ο ΠΑΟΚ μπορεί να περάσει απευθείας στους «16» του Europa League;

Ο ΠΑΟΚ, μόλις λίγα 24ωρα μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που στέρησε τόσο άδικα τη ζωή σε επτά φιλάθλους του, αντιμετωπίζει στη Γαλλία τη Λυών (29/01, 22:00), για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά την σπουδαία νίκη στο παιχνίδι με την Μπέτις στην Τούμπα (22/01, 2-0), εξασφάλισε μαθηματικά την πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης.

Λουτσέσκου για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: «Να παίξουμε για αυτά τα παιδιά, ο ΠΑΟΚ είναι κάτι ιδιαίτερο» Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου, πριν την αναμέτρηση για το ματς με τη Λυών (29/01, 22:00), μίλησε για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

Ωστόσο, υπάρχει και ένα εξαιρετικά δύσκολο σενάριο, που ίσως στείλει τον «Δικέφαλο του Βορρά» στην πρώτη 8άδα της League Phase και κατ΄ επέκταση, στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Αρχικά, είναι απαραίτητο να επιβεβαιωθούν τέσσερα αποτελέσματα από τα παρακάτω: Ο Παναθηναϊκός να επικρατήσει της Ρόμα, η Νότιγχαμ Φόρεστ της Φερεντσβάρος, η Μπέτις να μην κερδίσει τη Φέγενορντ, η Πόρτο να μην κερδίσει τη Ρέιντζερς και τέλος, να μην κερδίσουν Γκενκ και Ερυθρός Αστέρας, απέναντι σε Μάλμε και Θέλτα αντίστοιχα.

Ο Ολιβιέ Σορλέν στο Ole: «Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί, κουράγιο σε όλους» Ο Ολιβιέ Σορλέν, ένας από τους λίγους Γάλλους που φόρεσαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ και αγαπήθηκαν τόσο, μίλησε στο Ole.gr για το ματς με τη Λυών, αλλά και το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, που επισκίασε τα πάντα.

Όλα αυτά, φυσικά, με την προϋπόθεση πως ο ΠΑΟΚ έχει κάνει το «διπλό» στην έδρα της Λυών. Παράλληλα, ωστόσο, θα χρειαστεί να έχει το βλέμμα του στραμμένο και στις ομάδες με τις οποίες ισοβαθμεί.

Συγκεκριμέμα οι Στουτγκάρδη, Θέλτα και Μπολόνια δεν πρέπει να βελτιώσουν κατά πολύ τη διαφορά των τερμάτων τους, συγκριτικά με τους Θεσσαλονικείς.