O Ρεζί Ντιπόν, ρεπόρτερ της «L’Équipe» , μίλησε στο Ole.gr για την μετά Λακαζέτ – Μικαουτάτζε – Σερκί εποχή, το τακτικό πλάνο του Φονσέκα κι έναν παλιό γνώριμο.

Συνέντευξη στον σπουδαστή του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ, Χρήστο Μαυρίδη

Ο ΠΑΟΚ το βράδυ της Πέμπτης (29/01, 22:00) θα αντιμετωπίσει μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της Ευρώπης, την Λυών στο «Groupama Stadium», για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, λίγα μόλις 24ωρα μετά το τραγικό πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου έχασαν άδικα τη ζωή τους επτά οπαδοί του και φυσικά, «επισκίασε» τα πάντα.

O «δικέφαλος του Βορρά» έχει ήδη πάρει το απευθείας εισιτήριο για τα playoffs και τώρα θα διεκδικήσει μία «είσοδο» στην οκτάδα (με έναν συνδυασμό αποτελεσμάτων) και την απευθείας πρόκριση στους 16 του Europa League ή μία καλύτερη θέση στον όμιλο του θεσμού. Οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν την Λυών, η οποία όντας πρώτη στην βαθμολογία, έχει κλειδώσει την πρόκριση και κάποιος θα ισχυριζόταν πως πρόκειται για ένα αδιάφορο ματς για εκείνη.

Ο δημοσιογράφος της «L’Équipe», Ρεζί Ντιπόν, είναι εδώ για να ξεκαθαρίσει πως η ομάδα του Πάουλο Φονσέκα δεν θα «χαρίσει» καμία νίκη και θα παραμείνει πιστή στο πλάνο του προπονητή, με τις απουσίες των παικτών που προκύπτουν να είναι λόγω τραυματισμών ή μη ένταξης στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας.

Σε τι πιστεύετε πως οφείλεται η φόρμα της ομάδας, με οκτώ συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις;

«Η εξαιρετική φόρμα της ομάδας ξεκινάει πρώτα απ’ όλα από τα αποδυτήρια, που λειτουργούν σαν μια οικογένεια. Η Λυών δεν έχει μεγάλα αστέρια, με εξαίρεση τον Τολισό (και τώρα τον Έντρικ), ο οποίος είναι ο ηγέτης τόσο μέσα στο γήπεδο όσο και στα αποδυτήρια. Το τακτικό πλάνο είναι πολύ ξεκάθαρο και σχεδόν σε κάθε παιχνίδι η Λυών κερδίζει τη μάχη της τακτικής».

Υπάρχει πίεση προς τον προπονητή σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας και ποιοι είναι οι στόχοι του συλλόγου για τη φετινή σεζόν;

«Τα παιχνίδια απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την περσινή σεζόν ήταν ένας εφιάλτης. Αυτό παραμένει ακόμα στο μυαλό κάθε οπαδού της Λυών. Όμως η κατάκτηση του Europa League δεν είναι ο πρώτος στόχος αυτή τη στιγμή. Η Λυών θέλει να τερματίσει στις πρώτες 4 θέσεις του γαλλικού πρωταθλήματος και να κατακτήσει έναν τίτλο… ίσως το κύπελλο Γαλλίας».

Θα οδηγήσει η εξασφάλιση της πρόκρισης, μέσω μιας θέσης στην πρώτη οκτάδα, τον προπονητή στο να κάνει αλλαγές στην τακτική του προσέγγιση;

«Ο Πάουλο Φονσέκα δεν θα προσαρμόσει το πλάνο του ειδικά για τoν ΠΑΟΚ. Θα το προσαρμόσει μόνο λόγω των απουσιών, καθώς ο Έντρικ δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, ενώ οι Τολισό και Άμπνερ είναι αμφίβολοι».

Πώς αντιμετωπίζεται ο ΠΑΟΚ και γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο στη Γαλλία;

«Ο ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στη Γαλλία. Όμως η θέση του στη βαθμολογία του Europa League δείχνει ότι πρόκειται για μια καλή ομάδα».

Ποιον παίκτη του ΠΑΟΚ θα προσέξουν περισσότερο;

«Η Λυών δεν στοχεύει σε κάποιον συγκεκριμένο παίκτη, προτιμάει να είναι πιο συγκεντρωμένη στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διαχειριστεί η ίδια το παιχνίδι της, διότι θέλει πάντα αυτή να έχει τον έλεγχο».

Οι τρεις πρώτοι σκόρερ της ομάδας έχουν αποχωρήσει από τον σύλλογο. Πιστεύετε ότι αυτό το κενό έχει καλυφθεί;

«Προς το παρόν όχι στο Europa League, γιατί ο Έντρικ δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Όμως ο Τολισό αγωνίζεται πιο επιθετικά, επειδή είναι ένας από τους παίκτες που είναι αποτελεσματικοί μέσα στην περιοχή. Επιπλέον έχουμε και τον Πάβελ Σουλτς, ο οποίος δεν είναι ούτε επιθετικός μέσος, ούτε καθαρός φορ και αυτή την στιγμή κάνει θαύματα».

Θα είναι η πρώτη φορά που ο Ντέγιαν Λόβρεν επιστρέφει στο Groupama Stadium ως αντίπαλος. Ποια είναι τα συναισθήματα των φιλάθλων απέναντί του;

«Ο Ντέγιαν Λόβρεν χαίρει μεγάλης εκτίμησης στη Γαλλία και στη Λυών. Είναι ένας από τους σπουδαιότερους αμυντικούς στην ιστορία του συλλόγου — όχι τόσο σημαντικός όσο ο Κρις ή ο Εντμίλσον, αλλά ένας απόλυτα επαγγελματίας τύπος. Ένας «στρατιώτης», που θεωρώ πως αν αγωνιστεί, θα χειροκροτηθεί από όλο το γήπεδο».