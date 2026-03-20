Η ατάκα που είπε ο διαιτητής του Μπέτις-Παναθηναϊκός στον Τάσο Μπακασέτα, για το 2ο γκολ των Ισπανών.

«Εξετάσαμε τη φάση αλλά δεν διαπιστώσαμε ότι υπάρχει οφσάιντ» ήταν η εξήγηση του Τόμπιας Στίλερ, στον Τάσο Μπακασέτα στη διακοπή της χθεσινής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Μπέτις στην Ισπανία για τη φάση του δεύτερου τέρματος της ισπανικής ομάδας, το οποίο τελικά κατακυρώθηκε, στέλνοντας το τριφύλλι στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα του ματς με 2-0 εις βάρος του.

Μία απόφαση η οποία βέβαια και προκάλεσε μεγάλα ερωτηματικά, αλλά και έντονα παράπονα, από την πλευρά των «πρασίνων», όπως και η εξήγησή της, γιατί ακόμη και ο Εν Ζαζουλί που εμπλεκόταν στη φάση θεώρησε ότι ήταν σε αντικανονική φάση, κάτι που το έδειξε έντονα με την αντίδρασή του να κλωτσήσει τη μπάλα.

Επίσης, στην απάντησή του αυτή του δεν διευκρινίστηκε εάν εξετάστηκε η φάση από την αρχή της στην οποία και υπάρχει φάουλ στον Καλάμπρια.