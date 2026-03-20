Τι ανέφερε ο Ράφα Μπενίτεθ, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά το Μπέτις-Παναθηναϊκός (19/03, 4-0). Το Νο.1 στοιχείο για τη συνέχεια.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από την Μπέτις εκτός έδρας (19/03, 4-0) και το βαρύ σκορ, οδήγησε στον αποκλεισμό του στη φάση των «16» του Europa League, παρά το 1-0 υπέρ του από το ΟΑΚΑ.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στο Νο.1 στοιχείο που χρειάζεται να έχει ο Παναθηναϊκός στην επόμενη ημέρα του, για να πετύχει τους στόχους του: «χρόνος» τόνισε, ο Ισπανός προπονητής.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπου, μετά το Μπέτις-Παναθηναϊκός:

-Τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για την επόμενη μέρα και να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο;

«Ο Παναθηναϊκός αυτό που χρειάζεται είναι χρόνος. Κάτι ανάλογο σαν αυτό που έχει γίνει στη Μπέτις που δουλεύει με τον Πελεγκρίνι για περισσότερα από πέντε χρόνια. Φυσικά, θα χρειαστούν και μεταγραφές ώστε να σταθεροποιήσουμε αυτό το πλάνο που άρχισε και σε γενικές γραμμές, έχει αρχίσει να αποδίδει. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο χρόνος που ακολουθεί, θα μας δώσει τη δυνατότητα κάνοντας τις απαραίτητες κινήσεις για να συνεχίσουμε το πρότζεκτ».

-Πόσο καθοριστικό είναι το γκολ που δέχεται ο Παναθηναϊκός στο τέλος του ημιχρόνου. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι έγινε;

«Είναι καθοριστικό το σημείο που δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ. Όπως και η φάση η πρώτη, που θα μπορούσε το ματς να είχε διαφορετική μορφή στην ευκαιρία του Πελίστρι. Παρόλα αυτά, η Μπέτις ήταν ανώτερη ομάδα και δίκαια πήρε την πρόκριση».

-Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από την Ευρώπη και στο πρωτάθλημα δύσκολα θα πάρει κάτι περισσότερο από την 4η θέση. Πόσο εύκολο είναι να παίξετε στα επόμενα παιχνίδια χωρίς ξεκάθαρο στόχο;

«Όταν ήρθαμε στην ομάδα, ήταν γνωστό ότι είχαμε διαφορά από τις υπόλοιπες ομαδες. Αυτό τον χρόνο που έχουμε, θέλουμε να τον διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο, να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε στα ματς που απομένουν και να πάρουμε νίκες».

-Ο Πελεγκρίνι άλλαξε την τακτική του και έπαιξε στη ρεβάνς με δύο επιθετικούς. Θεωρείτε ότι αυτό ήταν καθοριστικό;

«Ειλικρινά, πιστεύετε ότι απόψε έπαιξαν ρόλο τα συστήματα»;