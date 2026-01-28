Ο Ολιβιέ Σορλέν, ένας από τους λίγους Γάλλους που φόρεσαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ και αγαπήθηκαν τόσο, μίλησε στο Ole.gr για το ματς με τη Λυών, αλλά και το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, που επισκίασε τα πάντα.

Συνέντευξη στον σπουδαστή του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ, Αλέξη Σκιαδά

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Πέμπτη (29/01, 22:00) στη Γαλλία, την πρωτοπόρο Λυών, για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται στη 12η θέση του πίνακα έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης , ενώ με νίκη ελπίζει για την 8άδα, ωστόσο οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του.

Ο πρώην Γάλλος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ και «γνώστης» του γαλλικού ποδοσφαίρου, καθώς αγωνίστηκε για 14 σεζόν στη Ligue 1 φορώντας τις φανέλες των Μονπελιέ, Ρεν και Μονακό, μίλησε στο Ole.gr. Ο Ολιβιέ Σορλέν εξήγησε τι θα πρέπει να προσέξει η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, αναφέρθηκε στο «πέρασμά» του από τη Θεσσαλονίκη και στο τι κάνει σήμερα, ενώ στάθηκε και στο τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στη Ρουμανία, με επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ να χάνουν τόσο άδικα τη ζωή τους, πηγαίνοντας οδικώς στη Γαλλία, για να δουν την ομάδα τους.

Ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό των «ασπρόμαυρων» τον Ιανουάριο του 2009, ως δανεικός από την γαλλική Ρεν. Οι εμφανίσεις του με τον «Δικέφαλο του Βορρά» εκείνο το εξάμηνο εντυπωσίασαν την ομάδα με αποτέλεσμα το καλοκαίρι, να υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους Θεσσαλονικείς! Ο Σορλέν, αγωνίστηκε συνολικά σε 58 ματς με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ενώ τον Αύγουστο του 2010 αποχώρησε από την Ελλάδα για προσωπικούς λόγους.

Πλέον, στα 46 του χρόνια, έχοντας αφήσει πίσω του αυτό το σύντομο πέρασμα από την χώρα μας, αλλά και μια μεγάλη καριέρα στο γαλλικό πρωτάθλημα και στην Ligue1, ο Σορλέν έχει «κρεμάσει» τα παπούτσια του και είναι προπονητής σε ομάδα έβδομης κατηγορίας στην Γαλλία.

«Στην αρχή δεν γνώριζα πολλά για τον ΠΑΟΚ, μετά κατάλαβα πόσο μεγάλος είναι!»

Πώς ήταν η θητεία σας στον ΠΑΟΚ; Έχετε κάποια ωραίες αναμνήσεις από την Ελλάδα;

«Ο χρόνος μου στην Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ ήταν πολύ ωραίος, έχω πάρα πολύ καλές και όμορφες αναμνήσεις από τον σύλλογο, την πόλη και τους φιλάθλους της ομάδας.

Πώς είναι να αγωνίζεσαι για την ομάδα του ΠΑΟΚ ;

«Η αλήθεια είναι πως στην αρχή δεν γνώριζα ιδιαίτερα πολλά για την ομάδα, στη συνέχεια όμως, κατάλαβα ότι πρόκειται για έναν πολύ δημοφιλή και μεγάλο σύλλογο με εξαιρετικούς φιλάθλους».

Έχετε κρατήσει επαφές με πρώην συμπαίκτες ή γενικότερα ανθρώπους από τον ΠΑΟΚ;

«Στην Θεσσαλονίκη γνώρισα πολλούς και έκανα φιλίες, είμαι ακόμα σε επαφή με άτομα που ζουν στη Θεσσαλονίκη, αλλά όχι με ανθρώπους του συλλόγου».

Credits: Intime

«Το ντάμπλ του 2019 άλλαξε το status της ομάδας!»

Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Πιστεύετε ότι αυτή η αγωνιστική ωριμότητα έχει αλλάξει το status του συλλόγου;

«Φυσικά, ο ΠΑΟΚ πάντα πάλευε για τους τίτλους. Το γεγονός ότι κατέκτησε το ντάμπλ σίγουρα έδωσε μια παραπάνω ώθηση και αυτό είναι κάτι που αλλάζει σίγουρα το στάτους του συλλόγου αλλά και τον τρόπο που τον βλέπουν οι ελληνικές και οι ευρωπαϊκές ομάδες».

«Παρακολουθώ τον ΠΑΟΚ, τέτοιες νίκες μου ξυπνούν αναμνήσεις»

Είχατε παρακολουθήσει τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ στην έδρα της Λιλ;

«Ήταν ένα τρομερό παιχνίδι με πολλά γκολ και ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει μια σπουδαία ευρωπαϊκή νίκη! Ναι, είδα τον αγώνα και γενικότερα παρακολουθώ αγώνες του ΠΑΟΚ, μου ξυπνούν αναμνήσεις».

«Θα είναι πιο δύσκολο παιχνίδι απ’ ότι αυτό με την Λιλ»

Πόσο διαφορετική πρόκληση είναι παιχνίδι με τη Λυών σε σχέση με τον αγώνα απέναντι στην Λιλ, αλλά και τι περιμένετε από αυτό το παιχνίδι;

«Και οι δυο τα πάνε πολύ καλά στο Europa League, αλλά η Λυών είναι μια αρκετά δυνατή ομάδα στη φετινή διοργάνωση. Θα είναι ένας αρκετά πιο δύσκολος αντίπαλος για τον ΠΑΟΚ απ’ ότι η Λιλ, παρόλο που πιστεύω ότι η θα κάνει ροτέισον στο ρόστερ της, καθώς έχει δεδομένη την πρόκριση. Θα είμαι παρών στο γήπεδο να παρακολουθήσω τον αγώνα»!

Παρά τα οικονομικά προβλήματα, η Λυών παραμένει ανταγωνιστική και στο πρωτάθλημα της, αλλά και στο Europa League. Τι είναι αυτό που, κατά τη γνώμη σας, επιτρέπει στη Λυών να παραμένει ανταγωνιστική;

«Όλα τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Λυών την βοήθησαν να αναπτύξει άλλες αρετές σαν ομάδα, όπως η αλληλεγγύη και η νοοτροπία. Όλοι στην ομάδα λειτουργούν ο ένας για τον άλλον. Είναι ένας σύλλογος που αγωνίζεται πάντα με πείσμα και ψυχή και αυτό οφείλεται και στον Φονσέκα (σ.σ. προπονητής Λυών)».

Τι θα πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ στον αγώνα με την Λυών;

«Η Λυών είναι πολύ επιδέξια και τεχνική ομάδα, με γρήγορους παίκτες στα άκρα και δυνατή στο transition. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να μην της δώσει χώρο να κυκλοφορήσει την μπάλα, να κλείσει καλά τα άκρα και να προσέξει τις γρήγορες αντεπιθέσεις, γιατί εκεί μπορεί να βρει εύκολα γκολ».

Η… πλέον προπονητική καριέρα!

Τι κάνετε τώρα μετά τη λήξη της ποδοσφαιρικής σας καριέρας; Ασχολείστε ακόμα με το ποδόσφαιρο από κάποιο άλλο πόστο ;

«Εννοείται πως εξακολουθώ και ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, είμαι προπονητής σε αθλητική ακαδημία, είμαι υπεύθυνος των U14 στην ακαδημία Bontaz και παράλληλα είμαι προπονητής μιας ανδρικής ομάδας, της Cluse Scionzier, στην 7η γαλλική κατηγορία, στην ομάδα όπου αγωνίστηκα στο τέλος της καριέρας μου ως ποδοσφαιριστής».

«Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί, κουράγιο σε όλους»

Έχετε μάθει για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία;

«Δυστυχώς ναι, ενημερώθηκα γι’ αυτό το θλιβερό συμβάν. Όλες μου οι σκέψεις είναι με τις οικογένειες των θυμάτων. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί, κουράγιο σε όλους».