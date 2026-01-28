Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου, πριν την αναμέτρηση για το ματς με τη Λυών (29/01, 22:00), μίλησε για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

Όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, όπως και το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα πενθεί. Έχουν περάσει αρκετές ώρες, από όταν έγινε γνωστό πως επτά φίλοι του «Δικεφάλου του Βορρά» έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα.

Σε ένα μίνι βαν ταξίδευαν οδικώς από τη Ρουμανία, με προορισμό τη Γαλλία, ώστε να δηλώσουν «παρών» στη «μάχη» με τη Λυών (22/01, 22:00), για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.



Ωστόσο, το όχημά τους συγκρούστηκε, με μία νταλίκα και ως αποτέλεσμα είχαμε μία μεγάλη τραγωδία.

Ο Σαββίδης θα καλύψει όλα τα έξοδα, για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ Σε μία σπουδαία κίνηση θα προχωρήσει ο Ιβάν Σαββίδης, καθώς έγινε γνωστό, πως θα καλύψει εξ’ ολοκλήρου, όλα τα απαιτούμενα έξοδα, για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ.

Στη συνέντευξη Τύπου, για το ματς με του γάλλους ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε για τους οπαδούς της ομάδας του, που δεν είναι πλέον ανάμεσά μας.

Τόνισε πως οι Θεσσαλονικείς θα παίξουν για εκείνα τα παιδιά και θα προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν.

Παράλληλα, ανέφερε πως ο ΠΑΟΚ είναι κάτι ξεχωριστό, καθώς είναι μία πολύ μεγάλη οικογένεια.

Ο Ολιβιέ Σορλέν στο Ole: «Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί, κουράγιο σε όλους» Ο Ολιβιέ Σορλέν, ένας από τους λίγους Γάλλους που φόρεσαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ και αγαπήθηκαν τόσο, μίλησε στο Ole.gr για το ματς με τη Λυών, αλλά και το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, που επισκίασε τα πάντα.

Αναλυτικά, τι είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:

Για το ότι ο ΠΑΟΚ παίζει για τους οπαδούς του, πώς να προετοιμάσεις έναν αγώνα:

«Νομίζω είναι μία πολύ δύσκολη κατάσταση, αν όχι η πιο δύσκολη. Κάτι που καταβάλλει την ομάδα. Από την άλλη να αφήσουμε τα πάντα εκτός για να παίξουμε ένα ματς και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Να παίξουμε και για αυτά τα παιδιά. Ο ΠΑΟΚ είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, μία οικογένεια που δεν το καταλαβαίνει κάποιος εκτός αυτού. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ, σε αυτή την κατάσταση, να γεμίσουμε το μυαλό μας και να παίξουμε και για αυτούς».

Για την αντίδραση που δείχνει πάντα ο ΠΑΟΚ και πώς περιμένει την ομάδα του αύριο:

«Έπρεπε να έρθουμε εδώ με χαρά και ενθουσιασμό. Να παίξουμε ως μία ομάδα που έχει προκριθεί και να παλέψουμε για το πλασάρισμα της θέσης. Δυστυχώς είμαστε σε μία δύσκολη και βαριά ατμόσφαιρα. Πρέπει να σημειώσω πώς είναι πολύ περίπλοκη η κατάσταση για μας, αλλά σε πιο δύσκολη κατάσταση βρίσκονται οι οικογένειες. Πρέπει να δείξουμε σε αυτές τις οικογένειες ότι είμαστε κοντά τους. Να δείξουμε με τον τρόπο μας πώς η ζωή προχωράει, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν θα μιλήσω πολύ για το ποδόσφαιρο, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι γνωρίζουμε πώς θα είναι δύσκολος αντίπαλος, όμως έχουμε δύναμη και ότι πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε αυτή τη λύπη σε έξτρα δύναμη».