O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μπέτις (12/03, 19:45). Μία ομάδα που έχει ένα μεγάλο «ατού» στο Europa League και οι «πράσινοι» θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη «προσοχή»!

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει το ευρωπαϊκό του ταξίδι στο Europa League. Οι «πράσινοι», μετά την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, είναι στους «16».

Το νέο «εμπόδιο» ακούει στο όνομα: Ρεάλ Μπέτις. Μία ομάδα που διανύει μία εξαιρετική σεζόν, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στη La Liga.

Το έργο τους μόνο εύκολο δεν είναι, αφού οι Ανδαλουσιανοί έχουν ένα δυνατό «χαρτί» στο Europa League.

Και αν δεν υπάρξει η απαραίτητη «προσοχή», μπορεί να δούμε γκολ από το… πουθενά. Άλλωστε, δεν θα είναι η πρώτη φορά, που το καταφέρνουν.

Το μεγάλο «ατού» της Ρεάλ Μπέτις

Η Ρεάλ Μπέτις μπόρεσε να στείλει την μπάλα συνολικά 13 φορές, στους οκτώ αγώνες για τη League Phase του Europa League.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει και ένα μεγάλο «αλλά». Θα δούμε πως το κλαμπ του Μανουέλ Πελεγκρίνι, δεν είναι μία ομάδα που δημιουργεί πολλές μεγάλες ευκαιρίες.

Γιατί η Μπέτις θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, μακριά από τη «φυσική» της έδρα Και η κλήρωση έβγαλε τη Ρεάλ Μπέτις στον «δρόμο» του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, οι Ισπανοί θα αντιμετωπίσουν τους «πράσινους», μακριά από τη «φυσική» τους έδρα και υπάρχει λόγος.

Μία γρήγορη ματιά στα στατιστικά της είναι ικανή, για να καταλάβουμε τι εννοούμε. Αρκεί να σκεφτούμε πως η Ρεάλ Μπέτις έχει σκοράρει 13 γκολ, έχοντας μονάχα 14 μεγάλες ευκαιρίες! Και όχι μόνο αυτό, αφού οι μισές εξ αυτών κατέληξαν και στα δίχτυα!

Αριθμός, που την «τοποθετούσε» για τις μεγάλες ευκαιρίες της στην 30ή θέση της League Phase, μαζί με τον Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Παράλληλα, αν δούμε πόσα xGoals είχε στη διοργάνωση, θα παρατηρήσουμε πως ο αριθμός είναι πολύ μικρός σε σχέση με όσα γκολ είχε. Για την ακρίβεια, οι Ισπανοί, βάσει των ευκαιριών τους «άξιζαν» να έχουν 8.21 γκολ!

Γι’ αυτό και και μιλάμε για ένα «όπλο» που θα πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να πάει με ένα καλό αποτέλεσμα στην Ισπανία.