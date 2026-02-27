Και η κλήρωση έβγαλε τη Ρεάλ Μπέτις στον «δρόμο» του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, οι Ισπανοί θα αντιμετωπίσουν τους «πράσινους», μακριά από τη «φυσική» τους έδρα και υπάρχει λόγος.

To πρόγραμμα για τον Παναθηναϊκού στους «16» του Europa League έχει Ρεάλ Μπέτις! Η τελευταία κλήρωση της σεζόν για τη 2η τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση έλαβε «τέλος».

Πλέον, γνωρίζουμε τα οκτώ ζευγάρια που προέκυψαν για την επόμενη φάση, αλλά και τα δύο «μονοπάτια», που… οδηγούν στον τελικό.

Το «τριφύλλι», μετά την τεράστια πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι, κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν (26/02, 1-1 3-4 πεν.) θα πρέπει να αντιμετωπίσει μία ομάδα, που την είδαμε πρόσφατα στην Ελλάδα.

Ας μην ξεχνάμε, πως η Ρεάλ Μπέτις είχε παίξει με τον ΠΑΟΚ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Μάλιστα, είχε ηττηθεί με 2-0 (22/01) στην Τούμπα.

Πλέον, είναι στον «δρόμο» του Παναθηναϊκού, με τις δύο ομάδες να «συναντιούνται» πρώτα στην Ελλάδα στις 12 Μαρτίου, με τη ρεβάνς να λαμβάνει χώρα μία εβδομάδα αργότερα.

Παρ’ όλα αυτά, το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ δεν θα ταξιδέψει στη «φυσική» έδρα της Ρεάλ Μπέτις! Κι όμως, αφού υπάρχει πολύ συγκεκριμένος λόγος.

Το γήπεδο των Ανδαλουσιανών είναι το Μπενίτο Βιγιαμαρίν. Ωστόσο, η ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι έχει αναγκαστεί να το «αφήσει» για λίγο καιρό, αφού βρίσκεται υπό ανακατασκευή.

Επομένως, έχει «μετακομίσει» στο Λα Καρτούχα! Ένα γήπεδο, 70.000 θέσεων, που «άνοιξε» τις πόρτες του το 1999 και αρκετές φορές έχει «φιλοξενήσει» τελικούς Copa del Rey.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Ρεάλ Μπέτις:

«Η Ρεάλ Μπέτις θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στη φάση των 16 της κλήρωσης του Europa League που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην έδρα της κορυφαίας ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας στη Νιόν της Ελβετίας. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την επόμενη Πέμπτη, 12 Μαρτίου, στο Ολυμπιακό Στάδιο ‘Σπύρος Λούης’ στην Αθήνα, ενώ ο επαναληπτικός αγώνας θα διεξαχθεί στο στάδιο ‘Λα Καρτούχα‘ επτά ημέρες αργότερα, στις 19 Μαρτίου».