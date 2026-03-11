O Ράφα Μπενίτεθ «έδειξε» στη συνέντευξη Τύπου τον «μονόδρομο» που πρέπει να ακολουθήσει ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να αποκλείσει τη Ρεάλ Μπέτις.

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Παναθηναϊκού έχει και συνέχεια. Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν τη Ρεάλ Μπέτις για τη φάση των «16» του Europa League.

Μία ομάδα, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Ράφα Μπενίτεθ, αφού έχει εργαστεί στην Ισπανία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το «τριφύλλι» θα δώσει την πρώτη του αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ, αφού για να είναι σε αυτό το σημείο της διοργάνωσης, πέρασε πρώτα από τη διαδικασία των Play Offs.

Πώς θα μπορέσει να πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά; Ο Ράφα Μπενίτεθ «έδειξε» στη συνέντευξη Τύπου τον «μονόδρομο».

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός τεχνικός «ξεχώρισε» όλα όσα πρέπει να κάνει η ομάδα του, αν θέλει να είναι στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Αρχικά, τόνισε πως ο Παναθηναϊκός να είναι «προσεκτικός» στις ένας εναντίον ενός καταστάσεις, να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του και να είναι απειλητικός.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως σημαντικό «κλειδί» θα είναι οι «πράσινοι» να διατηρήσουν και την πολύ καλή φόρμα, στην οποία είναι τον τελευταίο καιρό.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ:

Για το πώς θα ανταπεξέλθει ο Παναθηναϊκός στον ρυθμό των Ισπανών:

«Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί ως ομάδα. Όταν παίζεις με καλές ομάδες δεν είναι ένας παίκτης που πρέπει να ξεχωρίσει, πρέπει να ανταποκριθούν όλοι. Πρέπει να προστατέψουμε τις καταστάσεις ένας εναντίον ενός, να διατηρήσουμε τη φόρμα μας, να κρατήσουμε μπάλα και όσο την κρατάμε να γίνουμε απειλητικοί. Δεν είναι απλό, αλλά είναι ο μόνος δρόμος».

Για το αν είναι τα παιχνίδια αυτά που «παίζει» και ο προπονητής από τον πάγκο:

«Επειδή έχω εμπειρία, εκτιμώ αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε κι αυτό που κάναμε ήταν ότι είχαμε τρεις βαθμούς στο Europa League όταν ήρθαν και στο πρωτάθλημα ήμασταν κοντά αλλά χάσαμε έδαφος. Ξέρω ότι είμαστε ο Παναθηναϊκός και πρέπει να ανταγωνιζόμαστε για τίτλους.

Όμως δεν ήμασταν κοντά. Στο δεύτερο κομμάτι της σεζόν έχουμε βελτιωθεί, δείχνουμε καλύτερη εικόνα, έχουμε πετύχει κάποια πράγματα και έχουμε εξελιχθεί. Δεν είμαι εδώ για να σας πω ότι θα κερδίσουμε το Europa League, θα μου πείτε ότι είμαι τρελός. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και αισιόδοξοι. Θέλουμε να βελτιωθούμε, θέλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Η Μπέτις είναι μια ομάδα με μεγάλη εμπειρία με πολύ ποιότητα, πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας και ένταση. Ο Πελεγκρίνι είναι πέντε χρόνια εκεί.

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τους κερδίσουμε; Μπορούμε και τον τελευταίο μήνα δείχνουμε καλύτερη εικόνα. Απειλούμε και αξιοποιούμε τις ευκαιρίες μας. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να διαχειριστούμε τις απουσίες. Αν τα πράγματα για εμάς πάνε καλά θα προσπαθήσουμε να το υπερασπιστούμε το υπέρ μας αποτέλεσμα στην Ισπανία, αλλιώς θα πάμε για την υπέρβαση. Είμαι αισιόδοξος γι’ αυτό τον αγώνα».

Για το πώς εισπράττει την αλλαγή του κόσμου μέσα στις τρεις εβδομάδες:

«Νομίζετε αυτές οι ερωτήσεις που μου γίνονται τώρα είναι εύκολες; Είναι εντελώς διαφορετικά όταν δεν κερδίζεις. Όταν κερδίζεις πρέπει να διαχειριστείς την κατάσταση διαφορετικά.

Τώρα λένε ότι μπορούμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα αν πάρουμε όλα τα ματς. Ξέρουμε τι θέληση που υπάρχει για τίτλους, είναι φανταστικό αλλά θα χρειαστεί χρόνος. Είναι ένα πρότζεκτ και δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Πρέπει να λέω τα ίδια σε όλους γιατί είναι ένα πρότζεκτ. Ο ρεαλισμός λέει ότι η Μπέτις είναι ανώτερη ομάδα, όμως λέω ότι έχουμε εμπιστοσύνη να τους κερδίσουμε.

Θα είναι δύσκολο; Ναι. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δουλεύουμε σκληρά, οι παίκτες παίζουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, έχουν συνειδητοποιήσει τι θέλουμε να κάνουμε».

Για το τι σχεδιάζει για να ανταπεξέλθει στην καλή επιθετική λειτουργία στην Μπέτις:

«Δεν μπορώ να πω τώρα αυτά που δουλεύουμε. Έχουν πολύ καλούς μέσους, παίζουν πολλά χρόνια μαζί. Όπως βλέπουμε εμείς αυτούς βλέπουν και εκείνοι εμάς. Αν παίξουμε με την ίδια ένταση και κατανόηση του παιχνιδιού σε υψηλά επίπεδα μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Οι παίκτες ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Λυπάμαι κύριε Πελεγκρίνι, αλλά δεν μπορώ να πω περισσότερα».

Για το ότι έχει δύο στόπερ συν τον Βύντρα και αν επηρεάζει τα πλάνα του:

«Στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό σκεφτόμασταν το πώς θα πήγαινε το παιχνίδι για να έχουμε παίκτες στο 100% με την Μπέτις. Ξέραμε ότι ο Ίνγκασον ή ο Καλάμπρια ή ο Κυριακόπουλος που έχουν ζητήματα δεν μπορούσαμε να τους ξεκουράσουμε. Έχουμε δύο καθαρόαιμα σέντερ μπακ. Σε κάποιες προπονήσεις δούλεψα γραμμή τεσσάρων σε άλλη πέντε. Είναι κάτι που θα το δούμε. Όποια κι αν είναι η επιλογή ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την απόδοση».

Για την τακτική προσέγγιση που θα επιλέξει ως προς την κατοχή της μπάλας:

«Είπα στην αρχή όταν μιλούσαμε για στυλ παιχνιδιού και συστήματα. Είχα πει ότι η ομάδα βελτιώνεται, οι παίκτες νιώθουν ότι έχουν έναν ρόλο. Το μοντέλο είναι αν θέλεις να παίζεις με πάσες, πιο άμεσα ενώ το σύστημα με τετράδα. Προσπαθούμε να παίξουμε με ισορροπία. Κάποιες φορές είμαστε καλύτερη ομάδα και έχουμε περισσότερη κατοχή. Όταν παίζεις με καλύτερη ομάδα μπορεί να κρατάς λιγότερο την μπάλα.

Αν καταφέρνεις να κρατάς την μπάλα περισσότερο γιατί έχεις την ποιότητα είναι καλό. Όμως κόντρα σε κάποιους αντιπάλους δεν μπορείς. Προτιμάω να έχουμε εμείς την μπάλα, όμως δεν μπορούμε να το κάνουμε κόντρα σε όλους. Γι’ αυτό πρέπει να παίξουμε με ισορροπία παίζοντας με αντεπιθέσεις και πιέζοντας τον αντίπαλο.

Έχουμε πράγματα να σκεφτούμε, να βρούμε λύσεις πάνω στον αντίπαλο. Στην προπόνηση έχουμε κάνει ασκήσεις και για να πιέζουμε ψηλά και για να περιμένουμε. Η Μπέτις παίζει με μεγάλη κατοχή τέσσερα πέντε χρόνια, ξέρει τι πρέπει να κάνει μαζί της και πρέπει να ανταπεξέλθουμε. Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης, δεν μπορείς να παίζεις πάντα με τον ίδιο τρόπο. Οι ομάδες θα το καταλάβουν και θα το εξουδετερώσουν. Πρέπει να έχεις μια ευελιξία».

Για το τι περιμένει ότι θα κάνει τη διαφορά σε αυτό το ζευγάρι:

«Έχουμε μια ιδέα, δουλεύουμε δύο μέρες τους έχουμε αναλύσει καλά. Αν μπορέσουμε να κρατήσουμε την μπάλα, σίγουρα θα προσπαθήσουμε. Θα παλέψουμε να εκμεταλλευτούμε αυτά που πρέπει. Πρέπει να είμαστε ήρεμοι. Σκέφτομαι πάντα το επόμενο βήμα. Για το αν έγινα επιτυχημένος είναι γιατί έπαιρνα ήρεμος τις σωστές αποφάσεις και όχι τις λάθος αποφάσεις.

Προσπαθώ να σκέφτομαι το καλύτερο για την ομάδα και τους παίκτες μου. Μιλούσα με τον Βιθέντε για το που πρέπει να βελτιωθεί. Πρέπει να σκεφτώ το καλύτερο. Δεν μπορώ να είμαι πάντα ενθουσιασμένος. Πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα, τις καλύτερες αποφάσεις για την ομάδα. Έτσι θα γινόμαστε καλύτεροι. Πρέπει να είμαστε συνεπείς και σταθεροί. Πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση».

Για τον Λιθουανό διαιτητή που ήταν στο Πλζεν και στο Άιμπροξ και πήρε πολλές λάθος αποφάσεις εναντίον του Παναθηναϊκού και αν θέλει να κάνει ένα σχόλιο:

«Δεν μου αρέσει να μιλάω για διαιτητές. Έχω καλούς φίλους διαιτητές, δεν είναι εύκολο.

Έχω δει καλούς διαιτητές να παίρνουν κακές αποφάσεις. Πρέπει να καταλάβεις ότι ο διαιτητής έχει δύσκολη δουλειά. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορείς να είσαι εκνευρισμένος με μια απόφασή του, αλλά δεν μπορώ να κάνω σχόλια παραπάνω».