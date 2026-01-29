Ο Βισέντε Ταμπόρδα ήταν το μεγάλο «κέρδος» του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ρόμα (29/01, 1-1), με τον Αργεντίνο ποδοσφαιριστή να… ξεχωρίζει σε δύο κατηγορίες!

Ο Παναθηναϊκός είχε πολλές απουσίες, στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ωστόσο, δεν το… έβαλε κάτω και λίγο έλειψε να πάρει τη νίκη.

Η ισοπαλία απέναντι στη Ρόμα (29/01, 1-1), μπορεί να μην έκρινε την είσοδό του στα Play Offs της διοργάνωσης, μιας και είχε ήδη «κλειδωθεί». Όμως, ήταν ένα ματς, που οι «πράσινοι» είχαν ένα μεγάλο «κέρδος».

Αυτό έχει να κάνει με την εμφάνιση του Βισέντε Ταμπόρδα. Ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής πραγματοποίησε το καλύτερό του παιχνίδι, από όταν ήρθε στην Ελλάδα.

Οι πολλές απουσίες, τον «έβαλαν» στη βασική ενδεκάδα, με τον 24χρονο παίκτη να αρπάζει την ευκαιρία από τα… μαλλιά.

Δεν είναι μόνο το γεγονός, πως σκόραρε, αλλά η συνολική του παρουσία. Κι αυτό, γιατί τα «νούμερά» του ήταν εξαιρετικά, με δύο από αυτά να «ξεχωρίζουν»!

Ο Παναθηναϊκός «κέρδισε» τον Ταμπόρδα κόντρα στη Ρόμα

Ο Βισέντε Ταμπόρδα «μάζεψε» 8.6 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης στο Sofascore. Την καλύτερη βαθμολογία, από οποιονδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή, που έπαιξε στον αγωνιστικό χώρο!

Ακούμπησε συνολικά την μπάλα 56 φορές, είχε 77% ποσοστό ευστοχίας στις μεταβιβάσεις του (30/39), έχοντας ταυτόχρονα και δύο πάσες-κλειδιά.

Από εκεί και πέρα, πάμε στις επιτυχημένες ντρίμπλες. Ο Βισέντε Ταμπόρδα ήταν… αλάνθαστος, τέσσερις επιχείρησε και τις τέσσερις μπόρεσε να ξεπεράσει τους αμυντικούς της Ρόμα.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει μία κατηγορία, που οι αριθμοί του είναι ακόμα πιο εντυπωσιακοί! Αυτή αφορά τις μονομαχίες. Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός έδωσε επτά στο έδαφος και μία στον αέρα. Σε πόσες από αυτές μπόρεσε να βγει «νικητής»;

Και στις οκτώ! Κι όμως, μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά ο Βισέντε Ταμπόρδα σε μία αναμέτρηση, με τόσο μεγάλη δυσκολία, δεν μπόρεσε να χάσει ούτε μία μονομαχία.

Σε μία εμφάνιση, που σίγουρα έχει κάνει τον Ράφα Μπενίτεθ και τον Παναθηναϊκό να «χαμογελούν»! Κι ας μην ξεχνάμε, πως ο πρώην παίκτης της Πλατένσε, είχε μόλις 236 λεπτά συμμετοχής, πριν το ματς με τη Ρόμα (29/01, 1-1).