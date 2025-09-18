Ο Βισέντε Ταμπόρδα μίλησε στους Betarades, μετά το Παναθηναϊκός-Athens Kallithea (17/09, 1-0), όπου πραγματοποίησε το ντεμπούτο του.

Ο Παναθηναϊκός, έχοντας τον Βισέντε Ταμπόρδα στην αρχική του ενδεκάδα, «ρίχθηκε» στη μάχη του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, όπου στην πρεμιέρα αντιμετώπισε την Athens Kallithea.

Ο 24χρονος Αργεντίνος μεσοεπιθετικός πραγματοποίησε το ντεμπούτο του και μάλιστα ως βασικός, δείχνοντας πολύ καλά στοιχεία στα 58′ που αγωνίστηκε, πριν ο Τσέριν περάσει στην θέση του.

Μετά το πέρας του Παναθηναϊκός-Athens Kallithea και τη νίκη των «πρασίνων» με 1-0 (17/09), ο Βισέντε Ταμπόρδα μίλησε στους Betarades έξω από το Απόστολος Νικολαΐδης.

Εκεί, στάθηκε τόσο στα συναισθήματά του μετά το ντεμπούτο του, όσο και στην προσαρμογή του στην Ελλάδα και τη νέα του ομάδα.

«Αισθάνομαι πολύ καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος, το χρειαζόμασταν να κερδίσουμε και το πετύχαμε. Τώρα, είναι ένα μεγάλο βήμα, μία καλή αρχή για τα επόμενα παιχνίδια που ακολουθούν», ανέφερε αρχικά.

Όσον αφορά στην προσαρμογή του, τόνισε:

«Όλα πηγαίνουν πολύ καλά. Βλέπω ότι τα παιχνίδια είναι πολύ έντονα. Είμαι έτοιμος για το ρυθμό τους και ελπίζω να προσαρμοστώ όσο πιο γρήγορα μπορώ στην ομάδα και να παίξω περισσότερα παιχνίδια»

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για τους στόχους του στον Παναθηναϊκό, ουσιαστικά επιβεβαίωσε πως μέρα με τη μέρα, θέλει να συνεισφέρει σε όσα σκοπεύει να πετύχει ο σύλλογος.

«Θέλω βοηθήσω να επιτύχει τους μελλοντικούς στόχους του το κλαμπ. Επομένως, πιστεύω ότι αυτός είναι ο πρωταρχικός μου στόχος και θα προπονούμαι για να βοηθήσω».