H League Phase του Europa League ολοκληρώθηκε. Τι περιμένουν στην κλήρωση Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στα Play Offs της διοργάνωσης;

«Τέλος», όλα «κλείδωσαν» στο Europa League! Γνωρίζουμε τις 24 ομάδες, που συνεχίζουν στη διοργάνωση, τις οκτώ, που θα είναι στα Play Offs, αλλά και τα τελικά «πλασαρίσματα».

Προφανώς και το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στα δύο ελληνικά κλαμπ. Ο Παναθηναϊκός «πάλεψε» απέναντι στη Ρόμα (29/01, 1-1), πήρε προβάδισμα με τον Βισέντε Ταμπόρδα.

Ωστόσο, στα τελευταία λεπτά δέχτηκε την ισοφάριση και το ματς έληξε στην ισοπαλία. Επομένως, οι «πράσινοι» τελείωσαν τον όμιλο με 12 βαθμούς και τερμάτισαν στην 20ή θέση.

Ποιος είναι ο πιθανός αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα Play Offs; Η Νότιγχαμ Φόρεστ ή η Βικτόρια Πλζεν, αφού μία εκ των δύο θα μπει «εμπόδιό» του.

Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ «πάλεψε» στη Γαλλία, σε μία πολύ ιδιαίτερη αναμέτρηση. Πήρε «κεφάλι» στο σκορ απέναντι στη Λυών (29/01, 4-2), όμως «λύγισε», καθώς έπαιζε για παραπάνω από ένα ημίχρονο με παίκτη λιγότερο.

Με αποτέλεσμα να έρθει η ήττα στα τελευταία λεπτά και να μην μπορέσει να «μαζέψει» παραπάνω βαθμούς, στην τελευταία «στροφή». Έμεινε στους 12 και τερμάτισε στη 17η θέση της βαθμολογίας.

Στην επόμενη φάση, η ομάδα, που θα «παλέψει» μαζί της θα είναι η Θέλτα ή ο Ερυθρός Αστέρας! Πότε μαθαίνουν το «ζευγάρι» τους οι δύο ομάδες;

Η κλήρωση θα γίνει σε λίγες ώρες, καθώς θα ξεκινήσει το μεσημέρι της Παρασκευής και πιο συγκεκριμένα στις 14:00 ώρα Ελλάδας.

Από εκεί και πέρα, οι πρώτοι αγώνες, θα είναι στις έδρες των ελληνικών ομάδων και θα γίνουν στις 19 Φεβρουαρίου. Οι ρεβάνς θα λάβουν χώρα στις έδρες των αντιπάλων τους και είναι προγραμματισμένες για τις 26 Φεβρουαρίου.

Τα ζευγάρια των Play Offs:

Γκενκ/Μπολόνια VS Μπραν-Ντιναμό Ζάγκρεμπ

Στουτγκάρδη/Φερεντσβάρος VS Λουντογκόρετς/Σέλτικ

Νότιγχαμ Φόρεστ/Βικτόρια Πλζεν VS Παναθηναϊκός/Φενέρμπαχτσε

Ερυθρός Αστέρας/Θέλτα VS ΠΑΟΚ/Λιλ

Οι ομάδες, που προκρίθηκαν απευθείας στους «16» είναι οι:

Λυών Άστον Βίλα Μίντιλαντ Ρεάλ Μπέτις Πόρτο Μπράγκα Φράιμπουργκ Ρόμα

Δείτε παρακάτω τη βαθμολογία του Europa League: