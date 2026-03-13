Οι ισπανικές ομάδες ήταν πολύ δυνατές στην Ευρώπη, αφού μονάχα μία κυνηγάει ανατροπή στη φάση των «16». Και αυτή είναι η Ρεάλ Μπέτις!

Ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο «βήμα». Οι «πράσινοι» ήταν υπομονετικοί και μπόρεσαν να πάρουν μία σπουδαία νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις (12/03, 1-0).

Ο τελικός «ήρωας» της βραδιάς ήταν ο Βισέντε Ταμπόρδα που με πέναλτι στο 88’ «υπέγραψε» μία τεράστια νίκη.

Το εντυπωσιακό αήττητο σερί του Ράφα Μπενίτεθ και ο ασταμάτητος Παναθηναϊκός Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε συνέχεια σε ένα «τρελό» σερί, ενώ παράλληλα έμεινε αήττητος στην Ευρώπη με τον Παναθηναϊκό!

Πλέον, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ πηγαίνει σε λίγες ημέρες στην Ισπανία, για να «προστατεύσει» το προβάδισμά της. Και αν τα καταφέρει θα είναι στα προημιτελικά του Europa League!

Όπως γνωρίζουμε οι ισπανικές ομάδες στα νοκ-άουτ είναι πάντοτε «επικίνδυνες». Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι φορές που παίρνουν μεγάλες νίκες και προκρίσεις.

Αρκεί να σκεφτούμε πως στο φετινό Champions, Europa και Conference League είχαν μονάχα μία ήττα, στη φάση των «16»! Και ναι πολύ σωστά, αυτή ήρθε με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός «χάλασε» το τριήμερο των ισπανικών ομάδων

Στα «αστέρια» η Ατλέτικο Μαδρίτης «διέλυσε» την Τότεναμ (10/03, 5-2), ενώ το ίδιο έκανε και η Ρεάλ Μαδρίτης στη Μάντσεστερ Σίτι (11/03, 3-0)!

Την ίδια ώρα, η Μπαρτσελόνα έμεινε στην ισοπαλία με τη Νιούκαστλ (12/03, 1-1), ενώ το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τη Θέλτα απέναντι στη Λυών (12/03, 1-1).

Στο Conference League η μοναδική εκπροσώπηση είχε θετικό αποτέλεσμα στη φάση των «16», με τη Ράγιο Βαγεκάνο να κερδίζει τη Σαμσουνσπόρ (12/03, 1-3)!

Η μοναδική «κακή παρένθεση» ήρθε στη 2η τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση, με τη Ρεάλ Μπέτις να «κυνηγάει» την ανατροπή!

Κι όμως, συνολικά από τις έξι ισπανικές ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη, η μοναδική που «στραβοπάτησε» βρήκε… φρένο στην Ελλάδα!

⚡️ ¡¡¡FINAAAAL EN SAMSUN!!!



¡Histórica victoria con goles de Alemão (14', 77') y Álvaro (39').



Buen regreso a casa a los rayistas desplazados hasta Turquía 👏#SAMvRAYO #UECL pic.twitter.com/MNId8yvQvV — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) March 12, 2026

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα των ισπανικών ομάδων για τη φάση των «16»:

Champions League:

Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ: 5-2

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα: 1-1

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι: 3-0

Europa League:

Θέλτα – Λυών: 1-1

Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μπέτις: 1-0

Conference League:

Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγεκάνο: 1-3