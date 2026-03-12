Ένα αψεγάδιαστο ημίχρονο. Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε τα έκανε όλα… τέλεια απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι (11/03, 3-0) και μας «θύμισε» μία επίδοση του Λιονέλ Μέσι!

Tι άλλο να κάνει ο Φεντερίκο Βαλβέρδε; Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει πάρει σαφές προβάδισμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League, χάρη στον Ουρουγουανό ποδοσφαιριστή.

Απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι (12/03, 3-0) ήταν απολαυστικός σε άμυνα και σε επίθεση. Βρισκόταν παντού, ενώ ήταν λες και η «βασίλισσα» είχε ένα επιπλέον «όπλο» που οι Άγγλοι δεν μπορούσαν να «διαβάσουν».

Τα τρία γκολ σε ελάχιστα λεπτά τα λένε όλα, αφού από το 20’ έως και το 42’ «μάγεψε» τους πάντες!

Και όχι άδικα, αφού αν δούμε τα γκολ το ένα είναι καλύτερο από το αλλό. Στο πρώτο με ένα υπέροχο κοντρόλ, έφτασε στην περιοχή και πέρασε τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμε για το 1-0.

Λίγο αργότερα με έναν «κεραυνό» έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Μάντσεστερ Σίτι, για να «διπλασιάσει» τα τέρματά του.

Ωστόσο, το καλύτερο το κρατούσε για το τέλος. Με μία εκπληκτική ντρίμπλα πέρασε τον Μαρκ Γκέχι και λίγο πριν το ημίχρονο πέτυχε χατ-τρικ!

Τρία γκολ στο πρώτο 45λεπτο, απέναντι σε μία ομάδα της Premier League! Μόνο συχνό φαινόμενο δεν είναι στο Champions League, αφού μονάχα μία φορά το έχουμε ξαναδεί.

Ποιος τα είχε καταφέρει; Μα φυσικά, ο Λιονέλ Μέσι! Στο μακρινό 2010, ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής μάς είχε χαρίσει μία τρομερή «παράσταση» στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Only two players in Champions League history have scored a first half hat-trick against an English opponent:



Lionel Messi 🆚 Arsenal in 2010

Federico Valverde 🆚 Man City in 2026 pic.twitter.com/caAlRURGbc — Football on TNT Sports (@footballontnt) March 11, 2026

«Θύμα» του ήταν η Άρσεναλ! Τότε, είχε καταφέρει να σκοράρει τρεις φορές από το 21’ έως και το 42’, ενώ αρχικά η ομάδα του είχε μείνει πίσω στο σκορ.

Μάλιστα, είχε τελείωσε τον αγώνα εκείνο με καρέ τερμάτων, αφού στο 88’ είχε διαμορφώσει το τελικό 4-1. Μέχρι και πριν από λίγες ώρες ήταν ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που είχε κάνει τόσο μεγάλη «ζημιά» σε μία αγγλική ομάδα στο Champions League στο πρώτο ημίχρονο.

Παρ’ όλα αυτά, ήρθε ο Φεντερίκο Βαλβέρδε να του κάνει «συντροφιά»!