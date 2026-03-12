Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε συνέχεια σε ένα «τρελό» σερί, ενώ παράλληλα έμεινε αήττητος στην Ευρώπη με τον Παναθηναϊκό!

Ο Παναθηναϊκός «λύγισε» την Μπέτις και πήρε ένα πολύ σοβαρό προβάδισμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League!

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, παρά το γεγονός ότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 58ο λεπτό της αναμέτρησης, μετά την αποβολή του Ζαρουρί, πήρε μία σπουδαία νίκη, χάρη στο εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ταμπόρδα στο 88′.

Κάπως έτσι, ο Ισπανός τεχνικός κατάφερε να διευρύνει ένα εντυπωσιακό σερί που «τρέχει», τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και κατά την παρουσία του στους «πράσινους».

Αρχικά, ο Ράφα Μπενίτεθ κατάφερε να παραμείνει αήττητος για 22ο διαδοχικό εντός έδρας ματς που δίνει στο πλαίσιο του Europa League.

Συνολικά, με όλες τις ομάδες που έχει κοουτσάρει στη διοργάνωση, μετρά πια 15 νίκες και 7 ισοπαλίες, στα ματς που έχει δώσει ως γηπεδούχος.

Παράλληλα, διατήρησε το αήττητο σερί του και κατά την ευρωπαϊκή του παρουσία στον Παναθηναϊκό!

Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» μετρούν πια οκτώ παιχνίδια χωρίς ήττα στο φετινό Europa League, στα οποία και ήταν προπονητής ο Ράφα Μπενίτεθ.