Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το προβάδισμά του απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις. Ηττήθηκε και «έσπασε» ένα τρομερό σερί του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Παναθηναϊκός είπε «αντίο» στην Ευρώπη. Οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν το 1-0 της Αθήνας (12/03) και ηττήθηκαν με 4-0 (19/03) από τη Ρεάλ Μπέτις.

Πλέον, η Ελλάδα παραμένει «ζωντανή» στην Ευρώπη μονάχα με μία ομάδα, αφού η ΑΕΚ θα δώσει «παρών» στα προημιτελικά του Conference League.

Η «βαριά» ήττα των «πρασίνων» είχε και ένα σερί που «έσπασε» για τον Ράφα Μπενίτεθ. Τι εννοούμε; Αρκεί να δούμε όλες τις αναμετρήσεις που έδωσε με τις ομάδες του στην Ευρώπη, σε διπλά ματς.

Το απίστευτο σερί του Ράφα Μπενίτεθ

Το γκολ του Βισέντε Ταμπόρδα, ήταν και αυτό που «χώριζε» τα δύο κλαμπ μέχρι πρότινος.

Με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ έπρεπε απλά να «προστατέψει» το υπέρ του αποτέλεσμα. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη. Ένα τελείως ασυνήθιστο γεγονός, για τον Ισπανό τεχνικό. Για την ακρίβεια, ποτέ στην καριέρα του δεν είχε συμβεί κάτι ανάλογο.

Όποτε είχε έστω και ένα μικρό προβάδισμα, σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις σε διπλά ματς, πάντα το αποτέλεσμα ήταν ένα. Η ομάδα του έφευγε με την πρόκριση, είτε μίλαμε για προκριματικά, είτε για νοκ-άουτ φάση!

Κι όμως, σε 25 διαφορετικές «σειρές», ποτέ του δεν είχαμε ανατροπή! Ωστόσο, η Ρεάλ Μπέτις μπόρεσε να πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά του Europa League, κάνοντας ό,τι καμία άλλη ομάδα που αντιμετώπισε ο Ράφα Μπενίτεθ.

Σε ένα αποτέλεσμα, που «σηματοδότησε» το «τέλος» ενός εκπληκτικού σερί, αλλά και το «τέλος» της αήττητης πορείας του Ισπανού τεχνικού με τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη!