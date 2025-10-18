Η θητεία του Άγγελου Ποστέκογλου στη Νότιγχαμ Φόρεστ αποδείχθηκε βραχυπρόθεσμη, με τον Ελληνοαυστραλό προπονητή να λέει «αντίο», μετά από 39 ημέρες και οκτώ αγώνες.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι ξανά σε «αναζήτηση προπονητή». Μετά το ξαφνικό «αντίο» με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ήρθε και η απομάκρυνση του Άγγελου Ποστέκογλου.

Η ομάδα της Premier League είχε μείνει μακριά από τις νίκες για αρκετό καιρό. Mετά από οκτώ ματς μετρούσε δύο ισοπαλίες, έξι ήττες και έναν αποκλεισμό από το Carabao Cup.

Επομένως, κρίθηκε αναγκαίο να υπάρξει μία αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Και έτσι, έγινε μόλις 39 ημέρες και ελάχιστα λεπτά, μετά τον αγώνα με την Τσέλσι (18/10, 0-3), αφού έγινε επίσημο το «αντίο» του πρώην τεχνικού της Τότεναμ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Νότιγχαμ Φόρεστ:

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι μετά από μια σειρά απογοητευτικών αποτελεσμάτων και εμφανίσεων, ο Άγγελος Ποστέκογλου απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του ως προπονητής με άμεση ισχύ. Η ομάδα δεν θα κάνει κανένα περαιτέρω σχόλιο προς το παρόν».

Nottingham Forest Football Club can confirm that after a series of disappointing results and performances, Ange Postecoglou has been relieved of his duties as head coach with immediate effect.



The Club will make no further comment at this time. — Nottingham Forest (@NFFC) October 18, 2025

Το πιο γρήγορο «διαζύγιο» στην Premier League

Προφανώς και έχουμε να κάνουμε με μία θητεία βραχυπρόθεσμη, καθώς μόνο σπάνιο γεγονός είναι να βλέπουμε έναν προπονητή να λέει «αντίο», μετά από ούτε 40 ημέρες.

Πόσω μάλλον, όταν μιλάμε για την Αγγλία και την Premier League. Μάλιστα, κάνουμε λόγο για το πιο γρήγορο «αντίο» ενός προπονητή στο πρωτάθλημα του «Νησιού» (που δεν είναι υπηρεσιακός), κατά τη διάρκεια της σεζόν, σύμφωνα με την OPTA.

Κι όμως οι 39 ημέρες, πλέον θέτουν ένα νέο ρεκόρ, που κανένας προπονητής δεν θα θέλει μελλοντικά να «σπάσει».

Για την ιστορία, τα ΜΜΕ της Αγγλίας έχουν αρχίσει να παίρνουν «φωτιά», σε ό,τι αφορά τους πιθανούς «διαδόχους» του Άγγελου Ποστέκογλου.

Nottingham Forest announced that Ange Postecoglou had been sacked just 19 minutes after their 3-0 defeat to Chelsea 😳 pic.twitter.com/gq0tteSkhp — ESPN UK (@ESPNUK) October 18, 2025

Αυτή τη στιγμή, το προβάδισμα μοιάζει να το έχει ο Σον Ντάις, όπως αναφέρουν τα Μέσα του εξωτερικού. Το ποιος θα είναι εν τέλει ο νέος τεχνικός της Νότιγχαμ Φόρεστ;

Μόνο ο χρόνος θα το δείξει, καθώς οι ενέργειές της αναμένεται να είναι «αστραπιαίες».