Η Νότιγχαμ Φόρεστ μπήκε και επίσημα σε μία «νέα εποχή».
H φετινή σεζόν δεν έχει εξελιχθεί καθόλου ιδανικά, καθώς είναι στις χαμηλές θέσεις της Premier League, έχει αποκλειστεί από τις εγχώριες διοργανώσεις, ενώ στο Europa League είναι στα Play Offs.
Αυτό έχει φέρει και πολλές στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Η αγωνιστική χρονιά ξεκίνησε με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο.
Ωστόσο, έπειτα από μόλις τρία ματς ήρθε η απόλυσή του. Τη «σκυτάλη» πήρε ο Άγγελος Ποστέκογλου, αλλά έπειτα από μονάχα 39 ημέρες είπε «αντίο».
Χωρίς να χάσει χρόνο η Νότιγχαμ Φόρεστ, έφτασε συμφωνία με τον Σον Ντάις.
Όμως, ο Άγγλος τεχνικός έκατσε στον πάγκο της ομάδας μόλις λίγους μήνες πριν έρθει η απόλυσή του. Γεγονός, που ανάγκασε το κλαμπ να βγει ξανά στην αναζήτηση.
Η απόφαση ήταν να έχουμε ξανά πρόσληψη μόνιμου προπονητή και να μην υπάρξει κάποια προσωρινή λύση. Ένα γεγονός, που το βλέπουμε συχνά-πυκνά στο «Νησί».
Ο «εκλεκτός» της ήταν ένας άνθρωπος που έχει και ελληνικό παρελθόν, μιας και είχε περάσει και από τον Ολυμπιακό.
Ο Βίτορ Περέιρα ήταν ελεύθερος, μετά την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της Γουλβς, εξαιτίας του πολύ κακού ξεκινήματος που είχε. Πλέον, είναι ο άνθρωπος που θα προσπαθήσει να «βγάλει» την αγγλική ομάδα, από αυτή τη δύσκολη κατάσταση που είναι.
Δηλαδή, έχουμε τέσσερις διαφορετικούς μόνιμους προπονητές, μέσα σε μονάχα μία σεζόν!
Γεγονός, που δεν έχουμε ξαναδεί ουδέποτε στην Premier League. Κι όμως, μπορεί να έχουν υπάρξει τέσσερα διαφορετικά πρόσωπα σε έναν πάγκο, αλλά ποτέ δεν υπήρχαν τέσσερις που είχαν μόνιμη θέση.
Ωστόσο, από εδώ και πέρα, υπάρχει μία ομάδα, που έφερε αυτή την πρωτόγνωρη συνθήκη στην Premier League.