Και επίσημα νέος προπονητής στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο No.4 τη φετινή σεζόν, σε μία… πρωτόγνωρη συνθήκη για την Premier League!

Η Νότιγχαμ Φόρεστ μπήκε και επίσημα σε μία «νέα εποχή».

H φετινή σεζόν δεν έχει εξελιχθεί καθόλου ιδανικά, καθώς είναι στις χαμηλές θέσεις της Premier League, έχει αποκλειστεί από τις εγχώριες διοργανώσεις, ενώ στο Europa League είναι στα Play Offs.

Αυτό έχει φέρει και πολλές στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Η αγωνιστική χρονιά ξεκίνησε με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

Ωστόσο, έπειτα από μόλις τρία ματς ήρθε η απόλυσή του. Τη «σκυτάλη» πήρε ο Άγγελος Ποστέκογλου, αλλά έπειτα από μονάχα 39 ημέρες είπε «αντίο».

🚨🌳 Ange Postecoglou has been appointed as new Nottingham Forest head coach.



Contract approved now by lawyers on both sides as Postecoglou will sign deal until June 2027 at #NFFC.



Clear favorite since last night and deal now in place with Marinakis. pic.twitter.com/q4L9j2IGTu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 9, 2025

Χωρίς να χάσει χρόνο η Νότιγχαμ Φόρεστ, έφτασε συμφωνία με τον Σον Ντάις.

Όμως, ο Άγγλος τεχνικός έκατσε στον πάγκο της ομάδας μόλις λίγους μήνες πριν έρθει η απόλυσή του. Γεγονός, που ανάγκασε το κλαμπ να βγει ξανά στην αναζήτηση.

Η απόφαση ήταν να έχουμε ξανά πρόσληψη μόνιμου προπονητή και να μην υπάρξει κάποια προσωρινή λύση. Ένα γεγονός, που το βλέπουμε συχνά-πυκνά στο «Νησί».

Η απόλυση του Ποστέκογλου, «έσπασε» ρεκόρ στην Premier League! Η θητεία του Άγγελου Ποστέκογλου στη Νότιγχαμ Φόρεστ αποδείχθηκε βραχυπρόθεσμη, με τον Ελληνοαυστραλό προπονητή να λέει «αντίο», μετά από 39 ημέρες και οκτώ αγώνες.

Ο «εκλεκτός» της ήταν ένας άνθρωπος που έχει και ελληνικό παρελθόν, μιας και είχε περάσει και από τον Ολυμπιακό.

Ο Βίτορ Περέιρα ήταν ελεύθερος, μετά την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της Γουλβς, εξαιτίας του πολύ κακού ξεκινήματος που είχε. Πλέον, είναι ο άνθρωπος που θα προσπαθήσει να «βγάλει» την αγγλική ομάδα, από αυτή τη δύσκολη κατάσταση που είναι.

Nottingham Forest is delighted to confirm that Vítor Pereira has been appointed as Head Coach on an 18-month deal.



Pereira began his managerial career in his homeland, Portugal, in 2002. After gaining extensive experience across the country, he took over Porto in 2011, where a… pic.twitter.com/nnHmRKPoLU — Nottingham Forest (@NFFC) February 15, 2026

Δηλαδή, έχουμε τέσσερις διαφορετικούς μόνιμους προπονητές, μέσα σε μονάχα μία σεζόν!

Γεγονός, που δεν έχουμε ξαναδεί ουδέποτε στην Premier League. Κι όμως, μπορεί να έχουν υπάρξει τέσσερα διαφορετικά πρόσωπα σε έναν πάγκο, αλλά ποτέ δεν υπήρχαν τέσσερις που είχαν μόνιμη θέση.

Ωστόσο, από εδώ και πέρα, υπάρχει μία ομάδα, που έφερε αυτή την πρωτόγνωρη συνθήκη στην Premier League.