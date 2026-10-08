Σε μία ξεχωριστή θέση βρίσκεται η Εθνική, με την πορεία της στο Nations League, καθώς μόνο το 1/3 των ομάδων που συμμετέχουν έχουν «κλείσει» θέση μαζί της.

Το πρώτο «διάλειμμα» για τις εθνικές ομάδες είναι γεγονός. Τα πρωταθλήματα μπήκαν στον «πάγο» για περίπου 20 ημέρες, στη μεγαλύτερη διακοπή που υπήρξε στα χρονικά.

Όλα τα φώτα «έπεσαν» επάνω στην Ελλάδα που είχε μία εξαιρετική πορεία στο Nations League.

Θανάσης Ανδρούτσος, ένας game-changer που ήρθε για να μείνει στην Εθνική Ελλάδας Ο Θανάσης Ανδρούτσος είχε κομβική παρουσία στο αήττητο 12ημερο της Εθνικής Ελλάδας στη League A του Nations League.

Έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές έχει το «πάνω χέρι», για να είναι στα προημιτελικά με οκτώ βαθμούς!

Κι όχι μόνο αυτό, αφού παραμένει αήττητη, κάτι που μόνο το 1/3 των 54 ομάδων που συμμετέχουν έχει καταφέρει. Σε ένα γκρουπ που η Εθνική έχει «κλείσει» θέση, χάρη στην τρομερή πορεία της.

Οι «αγρατζούνιστες» ομάδες του Nations League.

Στη League D είχαμε τρεις διαφορετικές εθνικές που ξεκίνησαν χωρίς ήττα τις υποχρεώσεις τους. Όμως, με μία μεγάλη διαφορά, καθώς έπαιξαν πιο λίγα παιχνίδια.

Το Αζερμπαϊτζάν σε τρία ματς είχε τελικό απολογισμό, μία νίκη και δύο ισοπαλίες. «Αντίστροφο» ρεκόρ είχε η Μάλτα, ενώ το Γιβραλτάρ ξεκίνησε με δύο βαθμούς σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Στη League C το Μαυροβούνιο είναι στην πρώτη θέση του ομίλου του με 10 βαθμούς, έπειτα από τέσσερις «στροφές».

Παράλληλα, το ίδιο ισχύει και για την Ισλανδία, που έχει οκτώ, ενώ μαζί της στο γκρουπ υπάρχει η Εσθονία που έχει μία νίκη και τρεις ισοπαλίες.

Estonia in the International window



Unbeaten and 3 clean sheets.



2nd in League C



Solid progress pic.twitter.com/FeKa7fS55d — 🇪🇪 Estonian Football Podcast 🇪🇪 (@EstonianFBP) October 6, 2026

Πρωτοπόρα στο γκρουπ της είναι και η Σλοβακία που «σταματάει» στους βαθμούς και υπάρχουν και τα Νησιά Φερόε που χωρίς νίκη μένουν αήττητα με τέσσερις ισοπαλίες!

Στη League B η Βόρεια Ιρλανδία έχει ξεκινήσει με ρεκόρ 2-2-0, ενώ ακριβώς το ίδιο ισχύει και για την Αυστρία, αλλά και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Μοναδική ομάδα που έχει «συλλέξει» 10 βαθμούς είναι η Αυστρία, ενώ με το 4/4 έχει ξεκινήσει η Ελβετία.

Στο πιο «δυνατό» γκρουπ που είναι και η Ελλάδα την «ακολουθούν» ακόμα τέσσερις εθνικές. Η μία είναι η Γαλλία που έχει τρεις νίκες και μία ισοπαλία στο ξεκίνημα του Ζινεντίν Ζιντάν.

Ισπανία και Πορτογαλία κάνουν «πάρτι» στους ομίλους τους έχοντας 12 βαθμούς, έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές.

🚨𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: 🇪🇸 Spain is undefeated in 42 matches!! 😱



Spain managed to win for the 11th time in a row. ✅ pic.twitter.com/UqeZf78re0 — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 6, 2026

Φυσικά, στον όμιλο της Εθνικής υπάρχει και η Ολλανδία που έχει και αυτή από οκτώ βαθμούς.

Ποιος είναι ο τελικός απολογισμός; Μονάχα 18 ομάδες από τις συνολικά 54 ή αλλιώς περίπου το 1/3 του Nations League.

Σε ένα γκρουπ που η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει «τρυπώσει»!