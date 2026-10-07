Ο Θανάσης Ανδρούτσος είχε κομβική παρουσία στο αήττητο 12ημερο της Εθνικής Ελλάδας στη League A του Nations League.

Η Εθνική Ελλάδας εμφάνισε αρκετούς πρωταγωνιστές στην πρεμιέρα της στη League A του Nations League. Ανάμεσά τους ήταν και ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο οποίος είχε καταλυτικό ρόλο στην αήττητη πορεία της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έδωσε φανέλα βασικού στον μέσο του ΟΦΗ στην αναμέτρηση με τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ. Δεν το μετάνιωσε ούτε στο ελάχιστο. Ο 29χρονος «κατάπιε» πολλά χιλιόμετρα στο γήπεδο, παρέμεινε βασικός και στο ματς με την Ολλανδία, ενώ πέρασε ως αλλαγή στο ημίχρονο με τη Γερμανία στην Τούμπα. Παράλληλα, είχε περάσει ως αλλαγή και στο ματς στο Βελιγράδι, κατά τη διάρκεια των τελευταίων λεπτών.

Μια ματιά στον «χάρτη» με τις κινήσεις του στον αγωνιστικό χώρο, σε αυτές τις αναμετρήσεις, αρκεί για να καταλάβει κανείς πως βρισκόταν παντού.

Credits: SofaScore

Ο Θανάσης Ανδρούτσος αγωνίστηκε συνολικά για 219 λεπτά σε αυτό το «παράθυρο». Κατά μέσο όρο, μέτρησε 24.3 ενέργειες με την μπάλα, έχοντας 82% ακρίβεια στις μεταβιβάσεις του, με 11.5 πάσες ανά παιχνίδι!

Κομβικό ρόλο, φυσικά, είχε και στην αμυντική του συνεισφορά. Είναι χαρακτηριστικό πως είχε, κατά μέσο όρο, 0.8 κλεψίματα, 2.5 τάκλιν, αλλά και 1.5 ανακτήσεις κατοχής. Παράλληλα, κέρδισε το 60% των μονομαχιών που έδωσε.

Γενικότερα, ο 29χρονος μέσος έδειξε μέσα από τις εμφανίσεις του πως μπορεί να προσφέρει σε πολλούς τομείς στην Εθνική Ελλάδας. Αποτέλεσε έναν διαφορετικό game-changer, αποδεικνύοντας πως ήρθε για να μείνει και να γίνει αναπόσπαστο μέλος της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.