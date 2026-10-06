Η Εθνική Ελπίδων έχει ακόμα μία δουλειά, ώστε να δηλώσει «παρών» στην τελική φάση του EURO U21.

Μία μεγάλη «πρόκληση» ξεκινάει σε λίγες ώρες για την Εθνική Ελπίδων. Η «γαλανόλευκη» έχει μία εξαιρετική παρουσία στα προκριματικά για το EURO U21.

Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει «κλειδώσει» ακόμα την πρόκριση στην τελική φάση, για πρώτη φορά έπειτα από το 2002!

#MATCHDAY ⚽️



Ο αγώνας της Ελπίδων σήμερα @19:00 📺 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

👉 Τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του #U21 EURO 2027 🤩 pic.twitter.com/41szHAPO9h — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) October 6, 2026

To τελευταίο «τεστ» θα είναι απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία (06/10, 19:00), σε μία αναμέτρηση που θα κρίνει οριστικά και το μέλλον της.

Τα πράγματα σε ό,τι αφορά το «κλείδωμα» της τελικής φάσης στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας είναι πολύ απλά.

Ο Νόα Άλεν στο Ole: «Ο… άνθρωπος Μέσι, η “οικογένεια” στην Εθνική Ελπίδων και η λατρεία στον Καραγκούνη» (video) Ένα από τα ανερχόμενα «αστέρια» της Εθνικής μιλά για τα πάντα στο Ole.gr! Ο Νόα Άλεν «ξετυλίγει» την ιστορία του, από την πρώτη επαφή με τους ανθρώπους της ελληνικής ομοσπονδίας, ως τον τίτλο στο MLS, τον… άνθρωπο Λιονέλ Μέσι, αλλά και την αγάπη του για τον Γιώργο Καραγκούνη!

Τι θέλει η Εθνική Ελπίδων για την πρόκριση

Η πρώτη θέση είναι ακόμα «ανοιχτή». Πάρα ταύτα, η Γερμανία έχει το «πάνω χέρι», αφού σε ισοβαθμία με την Εθνική Ελπίδων υπερτερεί.

Επομένως, η «επίσημη αγαπημένη» θα είναι πρώτη μόνο σε περίπτωση που κερδίσει ή φέρει ισοπαλία και η αντίπαλός της έχει χειρότερο αποτέλεσμα κόντρα στη Γεωργία (06/10, 19:00).

Όμως, αυτό το σενάριο δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, με τη δεύτερη θέση να μοιάζει ως η επικρατέστερη.

Σε αυτό το ενδεχόμενο οι ομάδες που τερματίζουν εκεί θα παίξουν στα Play Offs. Ωστόσο, η Ελλάδα «κυνηγάει» τη μοναδική θέση που δίνει πρόκριση, μέσω της δεύτερης θέσης!

Κι όμως, αφού ο καλύτερος δεύτερος θα είναι απευθείας στην τελική φάση.

Ο Χρήστος Αλεξίου στο Ole για την Εθνική Ελπίδων: «Είμαστε μία δεμένη ομάδα, στόχος μας η τελική φάση» (video) O Χρήστος Αλεξίου μίλησε στο Ole.gr, μετά τη νέα νίκη της Εθνικής Ελπίδων, για την πορεία της στα προκριματικά του EURO U21, αλλά και το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ελλάδα!

Οι ομάδες που ακολουθούν τους πρωτοπόρους μπαίνουν σε μία «ειδική βαθμολογία», χωρίς να μετρούν τα αποτελέσματα, με τους τελευταίους στους πρώτους έξι ομίλους.

Αυτή τη στιγμή, στην «κεφαλή» είναι η Πολωνία με 21 βαθμούς και +13 στον συντελεστή της, έχοντας οκτώ αγώνες.

Η Εθνική Ελπίδων είναι επόμενη με 18 βαθμούς +12 στον συντελεστή της, αλλά με επτά αγωνιστικές.

Ο Κούτσιας «τρύπωσε» σε μία λίστα εκλεκτών της Εθνικής Ελπίδων μετά το σόου του Η παράσταση του Κούτσια κόντρα στη Μάλτα στη Λειβαδιά πριν τον «τελικό» της Εθνικής Ελπίδων με την Γερμανία, τον τοποθέτησε στο Top-5 μιας «γαλανόλευκης» λίστας.

Άρα, με νίκη κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία (06/10, 17:00) «πατάει» κορυφή.

Όμως, θέλει να επικρατήσει τουλάχιστον με δύο τέρματα ή νίκη έχοντας τρία γκολ ενεργητικό, γιατί σε περίπτωση απόλυτης «ισορροπίας» στο +/-, το αμέσως επόμενο κριτήριο ισοβαθμίας είναι τα εκτός έδρας γκολ, με την Ελλάδα να «χάνει».

Επομένως, ούτε η νίκη με 2-1 ή 1-0 είναι ένα αποτέλεσμα που τη «βολεύει».