Μία μεγάλη «πρόκληση» ξεκινάει σε λίγες ώρες για την Εθνική Ελπίδων. Η «γαλανόλευκη» έχει μία εξαιρετική παρουσία στα προκριματικά για το EURO U21.
Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει «κλειδώσει» ακόμα την πρόκριση στην τελική φάση, για πρώτη φορά έπειτα από το 2002!
To τελευταίο «τεστ» θα είναι απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία (06/10, 19:00), σε μία αναμέτρηση που θα κρίνει οριστικά και το μέλλον της.
Τα πράγματα σε ό,τι αφορά το «κλείδωμα» της τελικής φάσης στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας είναι πολύ απλά.
Τι θέλει η Εθνική Ελπίδων για την πρόκριση
Η πρώτη θέση είναι ακόμα «ανοιχτή». Πάρα ταύτα, η Γερμανία έχει το «πάνω χέρι», αφού σε ισοβαθμία με την Εθνική Ελπίδων υπερτερεί.
Επομένως, η «επίσημη αγαπημένη» θα είναι πρώτη μόνο σε περίπτωση που κερδίσει ή φέρει ισοπαλία και η αντίπαλός της έχει χειρότερο αποτέλεσμα κόντρα στη Γεωργία (06/10, 19:00).
Όμως, αυτό το σενάριο δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, με τη δεύτερη θέση να μοιάζει ως η επικρατέστερη.
Σε αυτό το ενδεχόμενο οι ομάδες που τερματίζουν εκεί θα παίξουν στα Play Offs. Ωστόσο, η Ελλάδα «κυνηγάει» τη μοναδική θέση που δίνει πρόκριση, μέσω της δεύτερης θέσης!
Κι όμως, αφού ο καλύτερος δεύτερος θα είναι απευθείας στην τελική φάση.
Οι ομάδες που ακολουθούν τους πρωτοπόρους μπαίνουν σε μία «ειδική βαθμολογία», χωρίς να μετρούν τα αποτελέσματα, με τους τελευταίους στους πρώτους έξι ομίλους.
Αυτή τη στιγμή, στην «κεφαλή» είναι η Πολωνία με 21 βαθμούς και +13 στον συντελεστή της, έχοντας οκτώ αγώνες.
Η Εθνική Ελπίδων είναι επόμενη με 18 βαθμούς +12 στον συντελεστή της, αλλά με επτά αγωνιστικές.
Άρα, με νίκη κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία (06/10, 17:00) «πατάει» κορυφή.
Όμως, θέλει να επικρατήσει τουλάχιστον με δύο τέρματα ή νίκη έχοντας τρία γκολ ενεργητικό, γιατί σε περίπτωση απόλυτης «ισορροπίας» στο +/-, το αμέσως επόμενο κριτήριο ισοβαθμίας είναι τα εκτός έδρας γκολ, με την Ελλάδα να «χάνει».
Επομένως, ούτε η νίκη με 2-1 ή 1-0 είναι ένα αποτέλεσμα που τη «βολεύει».