Ένα από τα ανερχόμενα «αστέρια» της Εθνικής μιλά για τα πάντα στο Ole.gr! Ο Νόα Άλεν «ξετυλίγει» την ιστορία του, από την πρώτη επαφή με τους ανθρώπους της ελληνικής ομοσπονδίας, ως τον τίτλο στο MLS, τον… άνθρωπο Λιονέλ Μέσι, αλλά και την αγάπη του για τον Γιώργο Καραγκούνη!

Συνέντευξη στον Τάσο Φαραό

Ο Νόα Άλεν ζει, πιθανότατα, την καλύτερη περίοδο της ζωής του. Από τη μία, πρωταθλητής στο MLS στο πλευρό του θρυλικού Λιονέλ Μέσι, αλλά και των άλλων αστέρων της Μπαρτσελόνα. Από την άλλη, πρωταγωνιστής στην σπουδαία και γεμάτη ταλέντο Εθνική Ελπίδων, που σαρώνει στα προκριματικά του EURO U21. Τι άλλο να ζητήσει στα 21 του χρόνια;

Ο ταλαντούχος αριστερός μπακ ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν με την Ίντερ Μαϊάμι, στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Παράλληλα, όμως, έχει μπροστά του και το όνειρο της τελικής φάσης στο EURO U21, με τα κρίσιμα παιχνίδια που έρχονται τον Μάρτιο για την Εθνική, κόντρα σε Γερμανία και Μάλτα.

Σε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο Ole.gr και τον Τάσο Φαραό, ο Νόα Άλεν ανοίγει τα… χαρτιά του και μιλά για τα πάντα.

Η σχέση με τον Λιονέλ Μέσι και όσα είπαν, όταν ο νεαρός μπακ διάλεξε Ελλάδα. Ο τίτλος στο MLS και η «winning mentality» των παικτών της Μπαρτσελόνα. Ο έρωτας και η υπερηφάνεια για την Ελλάδα, η «οικογένεια» στην Εθνική Ελπίδων, αλλά και ο θαυμασμός για τον Γιώργο Καραγκούνη!

Παράλληλα, περιγράφει και την πρώτη του επικοινωνία με τους ανθρώπους από την ελληνική ομοσπονδία. Ο ίδιος, πάντως, δεν χρειάστηκε ιδιαίτερη προσπάθεια για να πειστεί να εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Άλλωστε, ήταν κάτι που ήθελε πολύ, όπως και ολόκληρη η οικογένειά του!

Μάλιστα, ο 21χρονος διεθνής αποκάλυψε πως είχε και μία συνομιλία με τον Λιονέλ Μέσι όταν πήρε την απόφαση να εκπροσωπήσει την Ελλάδα.

«Εκείνος μου μίλησε γι’ αυτό και είπε ότι ήταν μια καλή κίνηση. Ότι ένιωθε πως ήταν καλό για μένα και ότι ήταν χαρούμενος. Ρωτούσε για τη μαμά μου και ποιος είναι Έλληνας στην οικογένειά μου, αν έχω πάει ποτέ και ποιοι συγγενείς ζουν ακόμα εκεί. Ήταν μετά, αλλά με έκανε να νιώσω καλύτερα. Με έκανε να νιώσω ότι είμαι έτοιμος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νόα Άλεν στο Ole.

Όσο για τη λατρεία του για τον Γιώργο Καραγκούνη; Μάλλον οφείλεται σε όσα είχε δει ο πατέρας του στον θρίαμβο της Εθνικής στο EURO 2004!

«Προφανώς δεν είδα ποτέ ζωντανά το EURO 2004, αλλά ο πατέρας μου το είδε όταν το κέρδισε η Ελλάδα και πάντα έλεγε ότι αυτός ο Καραγκούνης είναι ηγέτης, κερδίζει τάκλιν στο κέντρο, παίρνει την μπάλα και βγάζει όποια πάσα θέλει. Μου έχει μείνει μέχρι τώρα. Έβλεπα τα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του όταν ήμουν 11 ετών. Ήθελα να παίζω λίγο σαν αυτόν».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Νόα Άλεν στο Ole, στο παρακάτω βίντεο: