Ο Γιώργος Κούτσιας πέτυχε χατ-τρικ με την Εθνική Ελπίδων και έβαλε το όνομά του σε μία πάρα πολύ «κλειστή» λίστα!

Η Εθνική Ελπίδων «καλπάζει» και «διψάει» για την πρόκριση στα τελικά του EURO U21! Η πορεία της εξαιρετική και η Μάλτα (27/03, 5-0) δεν θα μπορούσε να της βάλει «στοπ». Σε ένα ματς που ο Γιώργος Κούτσιας ήταν φανταστικός.

Με κεφαλιά έκανε το 2-0, με πέναλτι το 4-0, ενώ διαμόρφωσε το τελικό 5-0 κάνοντας το «τέλειο» χατ-τρικ! Και ταυτόχρονα, πέτυχε ό,τι ελάχιστοι τα τελευταία χρόνια…

Η Εθνική Ελπίδων «καλπάζει», με ένα σερί που το «ζηλεύουν» πολλοί! (video) Ακόμα μία νίκη στο… σακούλι για την Εθνική Ελπίδων, που συνεχίζει απόλυτη και πάει χωρίς «απώλειες» στον τελικό με τη Γερμανία (31/03, 19:00).

Αρκεί, να δούμε προσεκτικά ένα-ένα, όλα τα ματς της «γαλανόλευκης» στο Transfermarkt και θα καταλάβουμε καλύτερα, πως τρία γκολ σε ένα ματς μόνο λίγοι έχουν πετύχει τον 21ο αιώνα!

Πριν τον Κούτσια ποιος;

Για να βρούμε την τελευταία φορά που είχαμε χατ-τρικ για την Εθνική Ελπίδων θα πρέπει να πάμε πολύ πίσω.

Για την ακρίβεια θα γυρίσουμε στον Νοέμβρη του 2004. Τότε, ο Βαγγέλης Μάντζιος είχε σκοράρει τρεις φορές απέναντι στο Καζακστάν στα προκριματικά του EURO U21 και τη νίκη με 5-0.

Αυτός είναι μονάχα ο δεύτερος παίκτης που το έχει πετύχει τον 21ο αιώνα. Ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής, που το έκανε πρώτη φορά από όλους;

Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος που το 2003 είχε πετύχει τρία γκολ απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία, όταν και η Ελλάδα είχε κερδίσει με 6-2!

Και κάπως έτσι, μέχρι και πριν λίγες ώρες, μιλούσαμε για τους μοναδικούς παίκτες που είχαν πετύχει κάτι παρόμοιο από το 2000 και έπειτα.

Αν πάμε ακόμα πιο πίσω, υπάρχουν κάποια «κενά», καθώς δεν υπάρχουν οι κατάλληλες πληροφορίες από παιχνίδια σε ορισμένα ματς από το 1998 και πιο πίσω.

Γι’ αυτό και θα υπάρξει μία γρήγορη αναφορά στον Λάμπρο Χούτο, που το το 1999 είχε πετύχει χατ-τρικ απέναντι στη Σλοβενία. Μάλιστα, το 1998 είχε κάνει «καρέ» τερμάτων απέναντι στην Αλβανία.

Ό,τι ακριβώς και ο Αριστείδης Καρασαββίδης απέναντι στην Ολλανδία, όταν και οι Ελπίδες είχαν κερδίσει με 5-0 στο μακρινό 1988!