Η παράσταση του Κούτσια κόντρα στη Μάλτα στη Λειβαδιά πριν τον «τελικό» της Εθνικής Ελπίδων με την Γερμανία, τον τοποθέτησε στο Top-5 μιας «γαλανόλευκης» λίστας.

Η ασταμάτητη Εθνική Ελπίδων του Γιάννη Ταουσάνη βλέπει την πρόκληση της πρόκρισης σε ένα μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού – αυτό του Euro 2021 – διαρκώς να πλησιάζει, επιβεβαιώνοντας τα λεγόμενα του ομοσπονδιακού τεχνικού της Παραγουάης πριν από μερικές ώρες. Πως η «γαλανόλευκη» διαθέται πολύ πιο φωτεινό μέλλον σε σχέση με παρόν. Τόσο στην επόμενη όσο και την μεθεπόμενη μέρα της, σε αυτήν την αλλαγή σιγά σιγά φρουράς.

Η Εθνική ομάδα των Ελπίδων έκανε φύλλο και φτερό την Μάλτα ξανά, φλερτάροντας με την ισοφάριση της μεγαλύτερης νίκης του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος U21 όπως και στο εκτός έδρας παιχνίδι και περιμένει την Τρίτη (1/4) στη Λεωφόρο την αντίστοιχη Εθνική Γερμανίας, παίζοντας για δύο αποτελέσματα.

Οι «καπνισμένες κάνες» του Γιώργου Κούτσια ήταν αρκετές για να μετατρέψει η Εθνική ομάδα τη συνάντηση με τους Μαλτέζους στη Λιβαδειά σε πάρτι και παράσταση για έναν ρόλο. Σε μια βραδιά που ο νεαρός άσος της Λουγκάνο, λίγο πριν περάσει από το κατώφλι της Εθνικής Ελπίδων σε αυτό της ανδρών ηλικιακά, σκαρφάλωσε ακόμα περισσότερο.

Για την ακρίβεια με το χατ τρικ που πέτυχε ο Κούτσιας, έγινε ο πέμπτος διεθνής σε επίπεδο U21 με διψήφιο αριθμό γκολ, πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής πλέον την τριάδα.

Η Εθνική Ελπίδων «καλπάζει», με ένα σερί που το «ζηλεύουν» πολλοί! (video) Ακόμα μία νίκη στο… σακούλι για την Εθνική Ελπίδων, που συνεχίζει απόλυτη και πάει χωρίς «απώλειες» στον τελικό με τη Γερμανία (31/03, 19:00).

Ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ που ήταν ένας από τους νεότερους που έκαναν ντεμπούτο με το εθνόσημο σε επίπεδο U21 όντας ακόμα ούτε 17 χρονών τότε, έφτασε τα δέκα γκολ σε 23 παιχνίδια στην Εθνική Ελπίδων και προσπέρασε στα 9 τον Νίκο Καρέλη.

Ακριβώς από πάνω του με 11 τέρματα στην U21 βρίσκονται οι Γιώργος Καραγκούνης (39 ματς) και Δημήτρης Παπαδόπουλος (σε 27 παιχνίδια) ενώ κορυφαίοι σκόρερ για την Εθνική Ελπίδων παραμένουν οι Νίκος Λυμπερόπουλος και Λάμπρος Χούτος.

Ο δεύτερος μάλιστα τέως σέντερ φορ της Ίντερ, είχε προλάβει να πετύχει 15 γκολ σε μόλις 10 συμμετοχές, με τα τέσσερα εξ’ αυτών να έρχονται στο ντεμπούτο του με την αντίστοιχη Εθνική Αλβανίας το 1998, σε ένα εμφατικό 0-5 της Ελλάδας.