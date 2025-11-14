O Χρήστος Αλεξίου μίλησε στο Ole.gr, μετά τη νέα νίκη της Εθνικής Ελπίδων, για την πορεία της στα προκριματικά του EURO U21, αλλά και το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ελλάδα!

Δηλώσεις στον Τάσο Φαραό

Η Εθνική Ελπίδων συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της στα προκριματικά του EURO U21. Πετυχαίνει τη μία νίκη μετά την άλλη και τώρα, που έχει πάρει την πρωτιά δεν… λέει να την αφήσει!

Αυτή τη στιγμή «φιγουράρει» στην κορυφή του ομίλου της, καθώς μετράει 12 βαθμούς, ούσα «απόλυτη»! Η τέταρτη συνεχόμενη νίκη της ήρθε απέναντι στη Γεωργία (14/11, 3-0).

Σε μία αναμέτρηση, που και πάλι το σύνολο του Γιάννη Ταουσιάνη κράτησε το… μηδέν. Τα μοναδικά γκολ που έχει δεχτεί είναι τα δύο κόντρα στη Γερμανία (10/10, 2-3) στην έδρα της.

Ένας από τους κύριους «πυλώνες» της αμυντικής γραμμής της «γαλανόλευκης» είναι και ο Χρήστος Αλεξίου. Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής έχει πει «αντίο» αρκετά χρόνια από την Ελλάδα, καθώς είναι στις ακαδημίες της Ίντερ.

Μίας ομάδας, που έχει πιστέψει σε εκείνον και του έχει εμπιστευθεί και το περιβραχιόνιο σε ορισμένες αναμετρήσεις.

Όπως είναι λογικό τα «πεπραγμένα» του δεν θα μπορούσαν να μην «απασχολούν» και τον Γιάννη Ταουσιάνη. Άλλωστε, ο Χρήστος Αλεξίου δεν έχει χάσει δευτερόλεπτο, από τα ματς της Εθνικής Ελπίδων.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης για την 4η αγωνιστική, ο 20χρονος στόπερ «φιλοξενήθηκε» στην κάμερα του Ole.gr.

Στη σύντομη συζήτηση μαζί του τόνισε πως στόχος είναι η πρόκριση στην τελική φάση.

Μίλησε για το τι «σημαίνει» ακόμα μία ανέπαφη εστία, ενώ προτίμησε να μην δώσει μία ξεκάθαρη απάντηση, για αν στο μυαλό του έχει την επιστροφή στην Ελλάδα.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Χρήστου Αλεξίου: