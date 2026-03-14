Αυτά που κάνει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν περνούν απαρατήρητα στο Transfermark, που τον «αντάμειψε» με μία γενναία αύξηση!

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας τον τελευταίο καιρό έχει «τρελάνει» τους πάντες. Οι επιδόσεις του, τα νούμερά του, αλλά και τα όσα κάνει στον αγωνιστικό χώρο δεν περνούν απαρατήρητα.

Το νέο «αστέρι» της Γκενκ διανύει μία φανταστική σεζόν και έχει στρέψει όλα τα βλέμματα επάνω του.

Γι’ αυτό και το Transfermarkt «τρελάθηκε» και αποφάσισε να του δώσει μία γενναία αύξηση στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.

Από τα 28 εκατομμύρια ευρώ, «έσπασε» το φράγμα του «30» και πλέον η αξία του είναι στα 35.000.000 ευρώ!

Ένας αριθμός που του έχει δώσει μία «πρωτιά» σε ό,τι αφορά όλους τους Έλληνες παίκτες, ενώ το ίδιο ισχύει και για την Jupiler Pro League.

Ο Καρέτσας «τρέλανε» το ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο

Ας ξεκινήσουμε με τα πιο απλά. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας τη δεδομένη στιγμή, είναι ό,τι «πολυτιμότερο» έχει το βέλγικο πρωτάθλημα!

Κι όμως, αφού κανείς άλλος ποδοσφαιριστής δεν προσπερνάει την «τιμή» του, με τον Τζοέλ Ορντονιές να είναι στα 33.000.000 ευρώ και τη θέση Νο.2.

🤑 | Update: Kos Karetsas heeft nu de hoogste marktwaarde ooit in de #JPL! 🫰🇬🇷 pic.twitter.com/XN5oLnMFNB — DAZN België (@DAZN_BENL) March 13, 2026

Μάλιστα, ο νεαρός μεσοεπιθετικός «έσπασε» και ένα ρεκόρ, καθώς έγινε ο «ακριβότερος» παίκτης που είχε ποτέ στην ιστορία της η Jupiler Pro League!

Από εκεί και πέρα, τα 35.000.000 ευρώ τον «τοποθετούν» σε ακόμα μία κορυφή. Αρκεί να δούμε όλους τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, αλλά και τις αξίες του στο Transfermarkt.

Στη θέση Νο.3 έχουμε τον Χρήστο Τζόλη, που είναι στα 30.000.000 ευρώ, ενώ στην πρωτιά έχουμε «συγκατοίκηση».

Πλέον, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι ο «πολυτιμότερος» Έλληνας ποδοσφαιριστής! Ωστόσο, «συντροφιά» του κάνει και ο Βαγγέλης Παυλίδης, που δεν σταματάει να σκοράρει με τη φανέλα της Μπενφίκα.

Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Ποιος ξέρει, τι επιφυλάσσει η συνέχεια, για το απίθανο «αστέρι» της Γκενκ;

