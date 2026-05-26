Δύο νέα «πρόσωπα» στην αποστολή της Εθνικής για τα φιλικά προετοιμασίας, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να «τσεκάρει» συνεχώς ποδοσφαιριστές.

Αλλαγές της τελευταίας στιγμής για την Εθνική Ελλάδας. Η «γαλανόλευκη» μπορεί να μην συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά «χτίζει» ώστε να είναι έτοιμη στο επερχόμενο Nations League.

Γι’ αυτό και θα δώσει δύο δυνατά φιλικά. Η αρχή θα γίνει στη Στοκχόλμη με τη Σουηδία (04/06, 19:00), ενώ θα υπάρξει η αναμέτρηση με την Ιταλία στην Κρήτη (07/06).

Αυτή είναι και η τελευταία ευκαιρία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να «ελέγξει» νέα πράγματα, χωρίς να υπάρχει το «πρέπει» για νίκες.

Οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας, αν και ήταν στις αρχικές κλήσεις τελικά θα δηλώσουν «απουσία».

Γι’ αυτό και δόθηκε η ευκαιρία στους Αλέξανδρο Κυζιρίδη και Θανάση Ανδρούτσο να περάσουν από το «μπλοκάκι» του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο πρώτος είχε μία πάρα πολύ καλή σεζόν με τη Χαρτς, ακόμα και αν δεν κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σκωτία.

Στις κλήσεις του Ίβαν Γιοβάνοβιτς για τα φιλικά Ιουνίου 👉 Κυζιρίδης Αλέξανδρος 👉Ανδρούτσος Αθανάσιος #ethnikiomada #friendlymatches pic.twitter.com/sFu5vwtUBr — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) May 26, 2026

Την ίδια ώρα, ο παίκτης του ΟΦΗ «εξαργύρωσε» την εξαιρετική του παρουσία, με την επιστροφή του στην Εθνική, έπειτα από σχεδόν πέντε χρόνια!

Με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να κάνει πράξει, για ακόμα μία φορά τα όσα είχε πει για την «πόρτα της Εθνικής».

Ο Σέρβος τεχνικός δεν «κοιτάζει» το «πού παίζει» ένας ποδοσφαιριστής, αλλά «βλέπει» το «πώς».

Εισιτήρια φιλικού αγώνα Σουηδία – Ελλάδα

Ανακοινώνεται η έναρξη διάθεσης εισιτηρίων του εκτός έδρας φιλικού αγώνα της Εθνικής Ανδρών με την Σουηδία, που θα διεξαχθεί στις 𝟎𝟒/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟔 στις 𝟏𝟗:𝟎𝟎 τοπική ώρα στην 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐰𝐛𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐀𝐫𝐞𝐧𝐚, στη 𝐒𝐨𝐥𝐧𝐚 της… pic.twitter.com/P0j4AUy278 — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) April 30, 2026

Άλλωστε, αρκετοί είναι οι παίκτες που έχουν «κερδίσει» έστω και μία κλήση στην Εθνική. Τα παραδείγματα πάρα πολλά. Από τον Τάσο Χατζηγιοβάνη, τον Ταξιάρχη Φούντα, τον Παύλο Παντελίδη, έως και τους Μάριο Βήχο και Τριαντάφυλλο Τσάπρα.

Ποδοσφαιριστές, που δεν παίζουν ή έπαιζαν εκείνη την περίοδο στους «μεγάλους» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού έχει «τσεκάρει» έναν πολύ μεγάλο όγκο ποδοσφαιριστών και κάνει όλους τους Έλληνες παίκτες να πιστεύουν πως έχουν την ευκαιρία να είναι οι επόμενοι.