Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε στα επερχόμενα φιλικά ματς της Εθνικής Ελλάδας και στην ευκαιρία που δίνουν σε εκείνον και στους παίκτες του.

Η Εθνική Ελλάδας συγκεντρώθηκε την Πέμπτη (28/05) για να ξεκινήσει τη μίνι προετοιμασία της εν όψει των δύο φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει απέναντι σε Σουηδία (04/06) και Ιταλία (07/06).

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, σε δηλώσεις που παραχώρησε στο κανάλι της ΕΠΟ, τόνισε πως, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μία δύσκολη περίοδο αφού είναι αμέσως μετά το φινάλε της αγωνιστικής περιόδου, είναι ταυτόχρονα μία ευκαιρία για την ομάδα να δουλέψει ορισμένα πράγματα.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

«Είναι μία περίοδος αρκετά δύσκολη. Είναι τέλος της σεζόν, όλοι οι ποδοσφαιριστές ουσιαστικά προέρχονται από μία απαιτητική σεζόν ανάλογα με τις ομάδες που έπαιζαν.

Θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε αυτή την εβδομάδα εδώ στην Αθήνα πριν τα παιχνίδι με τη Σουηδία και την Ιταλία, έχοντας την ίδια σοβαρότητα που δείχνει πάντα αυτή η ομάδα και οι ποδοσφαιριστές της.

Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε λίγο τον εαυτό μας, θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε κάποια πράγματα, γιατί είναι μοναδική ευκαιρία. Στην επόμενη φάση και στα παιχνίδια που θα δώσουμε τέλος Σεπτεμβρίου και αρχές Οκτωβρίου θα υπάρχει διαφορετικός τρόπος παιχνιδιού και όχι πολλά πράγματα να κάνουμε στις προπονήσεις.

Είναι η τελευταία ευκαιρία να δουλέψουμε κάποια πράγματα πριν από τα παιχνίδια αυτά του Σεπτεμβρίου».

