Μπορεί πολλοί να νόμιζαν ότι τα 35.000.000 στη χρηματιστηριακή αξία του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ότι είναι το μεγαλύτερο ποσό για έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, θα κάνουν λάθος!

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας «τρέλανε» τους πάντες, πριν από λίγες ημέρες. Οι επιδόσεις του είναι από μόνες τους εντυπωσιακές, όμως, το Transfermarkt έδωσε ακόμα έναν λόγο, για να ασχοληθούν όλοι μαζί του.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής είδε μία γενναία αύξηση στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο και «έπιασε» κορυφή! Έγινε ο Νο.1 Έλληνας παίκτης, με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία και έδειξε πως το «ταβάνι» του είναι ο «ουρανός»!

Λίγα 24ωρα αργότερα έγινε και ο μοναδικός παίκτης με 35.000.000 ευρώ στην «τιμή» του, μιας και ο Βαγγέλης Παυλίδης «έπεσε» 3.000.000 ευρώ.

Πολλοί θα νόμιζαν πως οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές έχουν και το ρεκόρ για την Ελλάδα. Ωστόσο, θα κάνουν λάθος, αφού στη θέση Νο.1 έχει υπάρξει ένας άλλος παίκτης από τη χώρα μας.

🇬🇷⭐ According to @Transfermarkt, Konstantinos Karetsas (18) is now the most VALUABLE player in Jupiler Pro League history! ✅



He had a valuation increase of €7m, which put his total worth to €35m. 📊💰 pic.twitter.com/LCjxdj4u7E — EuroFoot (@eurofootcom) March 14, 2026

Το Νο.1 όλων των εποχών της Ελλάδας

Ο λόγος για έναν ποδοσφαιριστή, που τα τελευταία χρόνια παίζει στα τοπικά της Ελλάδας και στον τόπο καταγωγής του. Ο Κώστας Μανωλάς έχει αποφασίσει να κάνει τα τελευταία του βήματα στον Πανναξιακό.

Ακόμα και αν πριν από μερικά χρόνια, βρισκόταν στο υψηλότερο επίπεδο του ποδοσφαίρου.

Τις καλύτερές του σεζόν τις πέρασε χωρίς καμία αμφιβολία στην Ιταλία, αφού κυρίως στη Ρόμα έκανε τρομερά πράγματα.

Έπαιξε για πέντε συνεχόμενα χρόνια στην πρωτεύουσα της γειτονικής μας χώρας, πριν αποχωρήσει με μία «τσουχτερή» μεταγραφή στη Νάπολι.

Ποιο ήταν το «peak» του σε ό,τι αφορά τη χρηματιστηριακή του αξία στο Transfermarkt; Το 2018 είχε φτάσει να «κοστίζει» μέχρι και 45.000.000 ευρώ!

Κι όμως, ένα πολύ μεγάλο ποσό, που ακόμα κανένας Έλληνας δεν έχει μπορέσει να «ακουμπήσει». Από εκεί και πέρα, ακόμα και αν είδε μία μικρή πτώση λίγο αργότερα, είχε φτάσει μέχρι τα 40.000.000 ευρώ!

Δηλαδή, έχει στην «κατοχή» του τις δύο μεγαλύτερες «τιμές» στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.

Το αν θα μπορέσει να τον «ξεπεράσει» κάποιος Έλληνας κανείς δεν το γνωρίζει, αλλά ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει πάρει… φόρα και μένει να φανεί αν θα είναι ο πρώτος που θα τα καταφέρει.

Δείτε παρακάτω τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, με τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές αξίες, πριν την «ανανέωση» του Κωνσταντίνου Καρέτσα: