Θα υπάρξει μία διαφοροποίηση το Σάββατο (30/05) στο πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας, εν όψει της προετοιμασίας της για τα δύο φιλικά με Σουηδία και Ιταλία.

Η Εθνική Ελλάδας συγκεντρώθηκε εν όψει των δύο φιλικών αναμετρήσεων που πρόκειται να δώσει το επόμενο διάστημα, απέναντι σε Σουηδία (04/06) και Ιταλία (07/06).

Οι διεθνείς του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκινούν άμεσα την προετοιμασία τους στις προπονητικές εγκαταστάσεις στου Ρέντη.

Οι προπονήσεις αναμένεται να λαμβάνουν χώρα καθημερινά στις 19:00 το απόγευμα, ενώ την Πέμπτη (28/05) θα δημοσιευθούν και οι καθιερωμένες δηλώσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού.

Ωστόσο, στο πρόγραμμα θα υπάρξει μία διαφοροποίηση για την Εθνική Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, η προπόνηση του Σαββάτου (30/05) θα πραγματοποιηθεί το πρωί στις 10:30, αντί για το απόγευμα, λόγω του τελικού του Champions League ανάμεσα σε Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν, το οποίο έχει προγραμματισμένη ώρα έναρξη στις 19:00.