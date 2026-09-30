Μία λέξη ακούγεται συνεχώς από τα «χείλη» των Ελλήνων ποδοσφαιριστών και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, σε αυτή τη διακοπή.

Η εκκίνηση της Εθνικής στο Νations League είναι βγαλμένη από τα πιο «τρελά» της όνειρα!

Ποιος να το έλεγε; Ανατροπή απέναντι στη Σερβία (24/09, 1-2) και ΙΣΤΟΡΙΚΗ νίκη μέσα στη Γερμανία (27/09, 0-1).

Ο απολογισμός της έξι βαθμοί και «δίψα», για όσα θα έρθουν στη συνέχεια. Κι αυτό, γιατί έχει «φτιάξει» το μέλλον της πάρα πολύ.

Κάτι κερδίζεις και κάτι… κέρδισες Μία «ανάσα» για να δούμε τι έχει καταφέρει η Εθνική Ελλάδας και ο μεγάλος στόχος.

Από τη μία είναι σε πλεονεκτική θέση για την παραμονή της στη League A του Nations League, αλλά και στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας εν όψει των προκριματικών του EURO 2028!

Παρ’ όλα αυτά, τίποτα δεν έχει τελειώσει, καθώς υπάρχουν σπουδαίες «μάχες», αλλά αυτή τη φορά στην Τούμπα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας υπάρχει μία λέξη που έχει «ακουστεί» πολύ και δείχνει πώς η Εθνική έφτασε σε αυτές τις νίκες.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στο ματς με τη Σερβία (24/09, 1-2) ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έριξε όλα τα επιθετικά του «όπλα» στο παιχνίδι.

Η Θεσσαλονίκη μίλησε! Τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις της Εθνικής με Ολλανδία και Γερμανία εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ! 🏟️💙



Σας ευχαριστούμε! Ραντεβού στην Τούμπα! 🇬🇷 pic.twitter.com/qxLYnCp4LB — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) September 28, 2026

Βαγγέλης Παυλίδης, Φώτης Ιωαννίδης, Τάσος Δουβίκας, Μπάμπης Κωστούλας, αλλά και Ανδρέας Τεττέη μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο!

Πέντε παίκτες που -κατά κύριο λόγο- παίζουν στην «αιχμή» του δόρατος. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε στη συνέντευξη Τύπου, πως ήταν ένα ρίσκο που τον έκανε να «υποφέρει», καθώς δύσκολα βλέπουμε κάτι παρόμοιο.

Το ρίσκο που έκανε τον Γιοβάνοβιτς να «υποφέρει» κόντρα στη Σερβία Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποκάλυψε το μεγάλο ρίσκο που πήρε κόντρα στη Σερβία – Ελλάδα (24/09, 1-2) και τον έκανε να «υποφέρει».

Να πάμε στο ματς με τη Γερμανία (27/09, 0-1). Ο Σέρβος τεχνικός στις δηλώσεις του αυτή τη φορά ανέφερε πως το «κλειδί», για να κερδίζει τέτοια ματς είναι να «υποφέρεις».

Μία λέξη που βγήκε και από τα χείλη του Γιώργου Μασούρα. Ο Έλληνας εξτρέμ στους απεσταλμένους Έλληνες είπε χαρακτηριστικά πως οι παίκτες απολαμβάνουν να «υποφέρουν» μαζί!

Σε μία λέξη που «δείχνει» ακριβώς το πόσο πολύ «δίψα» υπάρχει για διάκριση, αλλά και νίκες στη «γαλανόλευκη», που τα δίνει όλα για ακόμα μία φορά…