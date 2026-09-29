Μία «ανάσα» για να δούμε τι έχει καταφέρει η Εθνική Ελλάδας και ο μεγάλος στόχος.

Αποστολή σε Σερβία & Γερμανία: Τάσος Φαραός

Εξ αρχής ήταν γνωστό πως το «παράθυρο» του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου για τις Εθνικές ομάδες θα ήταν ιδιαίτερο. Η Εθνική Ελλάδας, όμως, φρόντισε να το κάνει από νωρίς ξεχωριστό.

Αυτό το 2/2 απέναντι σε Σερβία και Γερμανία, εκτός έδρας, μοιάζει βγαλμένο από το πιο «γλυκό» όνειρο. Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατάφερε να πετύχει αυτό που έψαχνε όλο το προηγούμενο διάστημα. Πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς να μείνει με ένα «γιατί» να πλανάται στον αέρα.

Από τα αρχηγικά λόγια του Βαγγέλη Παυλίδη, μετά τη νίκη στο Βελιγράδι, έγινε αντιληπτό πως οι Έλληνες παίκτες έχουν δουλέψει πολύ σε πνευματικό επίπεδο. «Το έχουμε πει χίλιες φορές και γίνεται κουραστικό, δεν φτάνει μόνο να είμαστε καλή ομάδα, είδαμε ότι σήμερα παραλίγο εκτός από ισοπαλία πήγαμε να χάσουμε και το παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι σπουδαία νίκη, αλλά πρέπει να κρατήσουμε τα πόδια μας στο έδαφος γιατί έρχονται πολύ δύσκολα ματς και πρέπει να είμαστε λίγο ήρεμοι», ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων ο αρχηγός της Εθνικής.

Όπως φάνηκε στο αμέσως επόμενο παιχνίδι, δεν ήταν απλώς λόγια. Η «γαλανόλευκη» προσαρμόστηκε. Άντεξε στην πίεση της Γερμανίας, υπέφερε όπως ανέφερε τόσο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς όσο και οι ποδοσφαιριστές του, όμως ήταν έτοιμη για κάτι τέτοιο. Και όταν βρήκε την ευκαιρία, την… άρπαξε από τα μαλλιά, φτάνοντας στην ιστορική πρώτη νίκη κόντρα στη «Μάνσαφτ», στο Άουγκσμπουργκ.

Τι κερδίζει και τι… κέρδισε, ωστόσο, η Εθνική Ελλάδας; Αρχικά, έδειξε πως είναι ικανότατη να σταθεί στο ψηλότερο επίπεδο. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι πως άρχισε να «πλάθει» τον δικό της χαρακτήρα.

Στο Βελιγράδι μένει πίσω στο σκορ μόλις στο 4ο λεπτό, στην πρώτη φάση του παιχνιδιού. Μένει συγκεντρωμένη, είναι καλύτερη, σπαταλά πολλές ευκαιρίες, αλλά φτάνει στη μεγάλη ανατροπή.

Στο «γαλανόλευκο» Άουγκσμπουργκ, για ένα περίπου μισάωρο, «πνίγεται» από την πίεση των Γερμανών, αλλά δείχνει πως ξέρει να… κολυμπά. Η ελληνική άμυνα βγήκε μπροστά, κράτησε το «μηδέν» και ο Κουρμπέλης ήρθε για να γράψει το happy end.

Αυτό είναι το ένα σκέλος της υπόθεσης. Το έτερο αφορά το άμεσο μέλλον της και το μεγαλύτερο ζητούμενο των τελευταίων ετών. Μία παρουσία σε μεγάλη διοργάνωση.

Η Εθνική Ελλάδας, με τις δύο τεράστιες νίκες στις δύο πρώτες αγωνιστικές της League A του Nations League, μοιάζει «κλειδώνει» μία θέση -τουλάχιστον- στην πρώτη 3άδα του ομίλου. Γεγονός που σημαίνει πως θα βρεθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα επερχόμενα προκριματικά του EURO 2028.

Παράλληλα, φυσικά, κυνηγά και την πρώτη 2άδα, ώστε να βρεθεί στα προημιτελικά του Nations League.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μοιάζει σαν να έχει… κλείσει τα «αυτιά» σε αρκετές «φωνές». Γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, πώς να το κάνει και στο φινάλε, τα μόνα που χρειάζεται από όλους είναι δύο πράγματα: υπομονή και ψυχραιμία.