Μία ΙΣΤΟΡΙΚΗ νίκη για την ΕΛΛΑΔΑΡΑ που κέρδισε τη Γερμανία (27/09, 0-1), με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να μιλάει για το «κλειδί» που έφερε τελικά και τη νίκη.

Μία τεράστια νίκη, από αυτές που γράφουν ιστορία, πανηγύρισε η Εθνική απέναντι στη Γερμανία (27/09, 0-1)! Μία ομάδα που ποτέ στα χρονικά, δεν είχε καταφέρει να την κερδίσει, ούτε στις φιλικές αναμετρήσεις.

Η «γαλανόλευκη» χάρη στο γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη πλέον είναι μόνη στην κορυφή του ομίλου, συνεχίζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πορεία της.

Η Ελλάδα έδειξε χαρακτήρα, άντεξε όταν χρειάστηκε και απέδειξε πως μπορεί να σταθεί απέναντι σε αντιπάλους του υψηλότερου επιπέδου. Για να έρθει όμως μία τόσο μεγάλη νίκη, χρειάστηκε και να… υποφέρει.

Σε αυτό ακριβώς στάθηκε μετά το τέλος του αγώνα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις δηλώσεις του στον Alpha, εξηγώντας μέσα σε λίγες λέξεις ένα από τα σημαντικότερα «κλειδιά» της σπουδαίας ελληνικής επιτυχίας.

Αναλυτικά, τι είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

«Είναι τεράστια νίκη για το ποδόσφαιρό μας, για το μέλλον του αλλά και για τη διοργάνωση. Έχουμε κάνει ένα ιδανικό ξεκίνημα με 2/2 νίκες έπειτα από δύο πολύ απαιτητικά παιχνίδια. Έχουμε πολύ καλές προϋποθέσεις στα δύο επόμενα παιχνίδια, τα οποία θα είναι επίσης πολύ δύσκολα, να ανεβάσουμε κι άλλο τις προσδοκίες.

Το βασικό σε αυτά τα παιχνίδια είναι να κερδίζεις και για να κερδίζεις πρέπει να υποφέρεις. Και μεις υποφέραμε. Ανταποκριθήκαμε καλά. Ήμασταν καλοί στο πρώτο μέρος, κυρίως ανασταλτικά, γιατί στην επίθεση ίσως και από δική μας αδυναμία δεν μπορέσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Κάτι που στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώσαμε, ήμασταν καλυτερoi στην επίθεση. Το ότι υποφέραμε ήταν αυτό που μας έδωσε τη νίκη».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς: