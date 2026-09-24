Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποκάλυψε το μεγάλο ρίσκο που πήρε κόντρα στη Σερβία – Ελλάδα (24/09, 1-2) και τον έκανε να «υποφέρει».

Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στο Nations League η Εθνική Ελλάδας, αφού έφυγε με ένα σπουδαίο «διπλό» από την έδρα της Σερβίας (24/09, 1-2).

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από πολύ νωρίς, η «γαλανόλευκη» έβγαλε αντίδραση, δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες και κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή, με τον Τάσο Δουβίκα να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ στο 90+5′.

Στην προσπάθειά του να αλλάξει την εξέλιξη του αγώνα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πήρε ένα ασυνήθιστο ρίσκο, χρησιμοποιώντας κατά τη διάρκεια του ματς και τους πέντε σέντερ φορ που είχε στη διάθεσή του.

Μάλιστα, μετά το τέλος της αναμέτρησης παραδέχθηκε πως υπέφερε» με την επιλογή του, εξηγώντας ότι οι πολλές χαμένες ευκαιρίες της Εθνικής ήταν εκείνες που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

Για το παιχνίδι και τη νίκη επί της Σερβίας:

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Η Σερβία προηγήθηκε πολύ νωρίς, όμως εμείς είχαμε την ψυχραιμία και την υπομονή να βρούμε τους χώρους και να παίξουμε το παιχνίδι μας. Είχαμε μια πολύ καλή εικόνα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στα τελευταία λεπτά χάσαμε λίγο την ηρεμία μας, αλλά στο τέλος κάναμε μια εξαιρετική επίθεση, πετύχαμε ένα πολύ όμορφο γκολ και πήραμε μια νίκη που, με βάση τη συνολική μας παρουσία, πιστεύω ότι τη δικαιούμασταν».

Για τις πολλές χαμένες ευκαιρίες:

«Από τη μία πλευρά με ικανοποιεί το γεγονός ότι βρίσκουμε τρόπους να δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες. Ο τερματοφύλακας της Σερβίας έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Από την άλλη, θα ήταν μεγάλη απογοήτευση αν, μετά από μια τέτοια προσπάθεια, δεν καταφέρναμε να πετύχουμε γκολ. Η νίκη και η εμφάνιση απέναντι σε έναν τόσο δυνατό αντίπαλο μάς δίνουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια».

Για την αντίδραση της Εθνικής μετά το γρήγορο γκολ:

«Σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να αντιδράς όταν βρίσκεσαι πίσω στο σκορ. Μετά το γρήγορο 1-0 φάνηκε αν μπορούσαμε να συνεχίσουμε να παίζουμε το παιχνίδι μας και να παραμείνουμε παραγωγικοί. Καταφέραμε να ελέγξουμε το παιχνίδι και να δημιουργήσουμε πολλές σημαντικές ευκαιρίες».

Για την ψυχολογία και την κορυφή του ομίλου:

«Υπάρχει πάντα αμφισβήτηση και έντονες εναλλαγές συναισθημάτων. Πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τον προηγούμενο αποκλεισμό και να κοιτάξουμε μπροστά. Έχουμε ένα γκρουπ παικτών που αγαπά αυτό που κάνει και αγαπά την Εθνική. Τα παιχνίδια απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους στο Nations League βοηθούν τους νεότερους και λιγότερο έμπειρους παίκτες να αποκτούν παραστάσεις και να γίνονται λίγο πιο σκληροί».

Για τις επιλογές και τον χρόνο συμμετοχής των διεθνών:

«Έχουμε ταλέντο και προοπτικές, αλλά έχουμε και αδυναμίες. Αυτό είναι φυσιολογικό. Η μεγαλύτερη ανησυχία μου δεν αφορά ούτε την ποσότητα ούτε την ποιότητα των παικτών που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά τον χρόνο συμμετοχής που έχουν στις ομάδες τους. Αυτό επηρεάζει άμεσα την Εθνική. Το ταλέντο από μόνο του δεν είναι αρκετό στο επίπεδο των εθνικών ομάδων».

Για το ρίσκο με τους πέντε σέντερ φορ:

«Υπέφερα κι εγώ που έβαλα και τους πέντε. Οκ, κάποιες φορές παίρνεις κάποια ρίσκα. Είχαμε δημιουργήσει τόσες ευκαιρίες και δεν είχαμε καταφέρει να σκοράρουμε, οπότε αποφάσισα να προχωρήσω σε αυτή την επιλογή. Είμαι χαρούμενος από την παρουσία όλων των επιθετικών που χρησιμοποιήθηκαν».

Για το γρήγορο γκολ της Σερβίας και όσα τον ανησύχησαν:

«Το γκολ που δεχθήκαμε νωρίς δεν με ανησύχησε ιδιαίτερα, γιατί έβλεπα ότι η ομάδα λειτουργούσε καλά και έπαιζε σωστά. Αυτό που με προβλημάτιζε περισσότερο ήταν οι πολλές χαμένες ευκαιρίες και το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί άγχος στους παίκτες και να σταματήσουν να παίζουν με τον ίδιο τρόπο. Στο γκολ που πετύχαμε στο τέλος υπήρχε και ο παράγοντας της τύχης, όμως πιστεύω ότι συνολικά αξίζαμε τη νίκη».