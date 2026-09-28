Μετά το ΙΣΤΡΟΡΙΚΟ «διπλό» απέναντι στη Γερμανία (27/09, 0-1) η Ελλάδα είναι μόνη πρώτη στον όμιλό της και αν συνεχίσει αυτό θα έχει πολλά οφέλη!

ΟΜΑΔΑΡΑ, ΕΛΛΑΔΑΡΑ και μέσα στη Γερμανία! Η Εθνική πέτυχε μία ιστορική νίκη (27/09, 0-1) και έκανε το 2/2 στο Nations League.

Τι και αν είχε δύο πολύ απαιτητικές «αποστολές»; Αυτή τη στιγμή «φιγουράρει» στην πρώτη θέση του ομίλου της.

Και όχι μόνο αυτό, καθώς πλέον έχει το «πάνω χέρι» για να είναι στα τελικά της διοργάνωσης, αφού το «Football Meets Data» την «τοποθετεί» στη δεύτερη θέση, πίσω από την Ολλανδία.

Greece 🇬🇷 now projected to qualify for 🏁 UNL quarterfinals after 2 away wins!



Germany 🇩🇪 with a serious task in front of them if they want to climb back to Top 2.



Serbia 🇷🇸 in a very bad situation, 83% they will finish bottom of the group. pic.twitter.com/ewDA6UYq0C — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 27, 2026

Αν «επιβεβαιωθεί» αυτό το σενάριο, τότε η «γαλανόλευκη» θα επωφεληθεί από πάρα πολλά πράγματα. Αρχικά, θα έχει μία μεγάλη ευκαιρία να διεκδικήσει τον τίτλο, αφού θα είναι απευθείας στα προημιτελικά!

Από εκεί και πέρα, θα εξασφαλίσει την παρουσία της στη League A και της επόμενης «έκδοσης» της διοργάνωσης, χάρη στην πορεία της.

Ο Γιοβάνοβιτς στάθηκε στο «κλειδί» που έφερε την ΙΣΤΟΡΙΚΗ νίκη απέναντι στη Γερμανία! (video) Μία ΙΣΤΟΡΙΚΗ νίκη για την ΕΛΛΑΔΑΡΑ που κέρδισε τη Γερμανία (27/09, 0-1), με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να μιλάει για το «κλειδί» που έφερε τελικά και τη νίκη.

Ωστόσο, το πιο σημαντικό έχει να κάνει με την κλήρωση των προκριματικών του EURO 2028. Η Εθνική θα έχει την ευκαιρία να «αποφύγει» τα μεγαθήρια, αφού θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, εφόσον και «καπαρώσει» μία από τις πρώτες τρεις θέσεις!

Παρ’ όλα αυτά, για να τα καταφέρει έχει ακόμα μπροστά της ένα δύσκολο έργο. Tα ματς με Ολλανδία (01/10, 21:45) και Γερμανία (04/10, 21:45) μπορεί να παίξουν τεράστιο ρόλο στην τελική κατάταξη της διοργάνωσης.

Και ανάλογα με τη θέση της θα μπορεί να βλέπει με… διαφορετικό μάτι την επόμενη μέρα.