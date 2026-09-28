ΟΜΑΔΑΡΑ, ΕΛΛΑΔΑΡΑ και μέσα στη Γερμανία! Η Εθνική πέτυχε μία ιστορική νίκη (27/09, 0-1) και έκανε το 2/2 στο Nations League.
Τι και αν είχε δύο πολύ απαιτητικές «αποστολές»; Αυτή τη στιγμή «φιγουράρει» στην πρώτη θέση του ομίλου της.
Και όχι μόνο αυτό, καθώς πλέον έχει το «πάνω χέρι» για να είναι στα τελικά της διοργάνωσης, αφού το «Football Meets Data» την «τοποθετεί» στη δεύτερη θέση, πίσω από την Ολλανδία.
Αν «επιβεβαιωθεί» αυτό το σενάριο, τότε η «γαλανόλευκη» θα επωφεληθεί από πάρα πολλά πράγματα. Αρχικά, θα έχει μία μεγάλη ευκαιρία να διεκδικήσει τον τίτλο, αφού θα είναι απευθείας στα προημιτελικά!
Από εκεί και πέρα, θα εξασφαλίσει την παρουσία της στη League A και της επόμενης «έκδοσης» της διοργάνωσης, χάρη στην πορεία της.
Ωστόσο, το πιο σημαντικό έχει να κάνει με την κλήρωση των προκριματικών του EURO 2028. Η Εθνική θα έχει την ευκαιρία να «αποφύγει» τα μεγαθήρια, αφού θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, εφόσον και «καπαρώσει» μία από τις πρώτες τρεις θέσεις!
Παρ’ όλα αυτά, για να τα καταφέρει έχει ακόμα μπροστά της ένα δύσκολο έργο. Tα ματς με Ολλανδία (01/10, 21:45) και Γερμανία (04/10, 21:45) μπορεί να παίξουν τεράστιο ρόλο στην τελική κατάταξη της διοργάνωσης.
Και ανάλογα με τη θέση της θα μπορεί να βλέπει με… διαφορετικό μάτι την επόμενη μέρα.